A Miskolc Szirma nyilvános Facebook-csoportban szombaton este jelent meg a következő képes bejegyzés: "Kedves szirmai lakosok! Ha esetleg korcsolyázni támad kedvetek, akkor ezt az autópálya felöli oldalon, a szántóföldeken megtehetitek. Reméljük a gazda nem veszi zokon!"

A bőséges csapadék, a folyók vízállásának megemelkedése nyomán egyre több szántóföldön jelent meg a belvíz. Az utóbbi napok meglehetősen hideg időjárása tett róla, hogy a vízfelületek befagyjanak. A tavak hártyaszerű jégfelülete teljességgel alkalmatlan arra, hogy bármilyen módon rámerészkedjünk. A néhány tízcentis belvizes területek azonban biztonságosabban befagytak.

Utóbbira jöttek rá szemfüles szirmaiak és alkalmi korcsolyapályaként használják a lakott terület közelében lévő befagyott belvizes területet.

Kiderült, hogy máshol is van ilyen: egy komment szerint "Martinkertváros és szirma között is van bent hátul a mezőn..." Másik hozzászólás szerint: "A 110 kilóm alatt nem reccsent meg sehol..."

Autó a jégen, aztán benne...

Vékony jégre mentek

Fotó: Facebook

Aztán egy posztolt kép révén az is kiderült, hogy a csúszkálókon, korcsolyázókon kívül akadnak merészebbek is: szombaton két autó hajtott rá a jégre és be is szakadt alattuk... Ahogy mondani szokták: "No comment..."