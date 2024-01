A nyugatról érkező ismeretlen influenzavírus már-már menetrendszerű. Az új vírus semmiképpen sem áll majd meg a határoknál, nyilvánvalóan ide is elérkezik – jövendölte 2004 következő heteire a megyei napilap húsz éve. Az eddigi influenza elleni oltás és a tünetekre alkalmazott gyógyszerek ennek esetében is hatásosak lesznek – idézte a szakembert a címoldalon közölt írás.

Az addigi hírek alapján annyi volt tudható, hogy a fiatalok fogékonyabbak az új vírusvariánsra. Akik beoltatták magukat influenza ellen, most ez ellen is védve lesznek. Az influenza antibiotikumokkal nem gyógyítható, a betegség egyébként is csak tünetileg kezelhető, erre az eddig használt gyógyszerek is alkalmasak maradnak az új vírus esetében is. Az új influenza megjelenésére január és március közt számíthatnak – készítette fel olvasóit az újság.