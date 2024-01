A túliparosodott Borsodban is kevés városnak kell annyira megküzdenie környezetének tisztaságáért, mint a dombok közé épült, hatalmas kohászat köré települt Ózdnak. E küzdelmet részletezve negyven éve arról számolhatott be az újság, hogy ezt szolgálja egyebek között az erdősítés, a zöldfelületek növelése. Ezt a munkát is akkor már több éve kezdték meg. Tíz év alatt 250 hektárnyi új erdőt telepítettek, és további 40 hektárnyi telepítése volt folyamatban. A telepítés Ózdon, illetve közvetlen környékén az arra alkalmas területeken történt, mely területek nagy része egyébként gondozatlan, elhanyagolt része volt a városnak.