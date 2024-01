A Nemzetiségi nap alkalmából vehette át a Nemzetiségekért díjat Valcsev Ivanov János, a Miskolci Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. A szervezet 1995-ben alakult, akkor még öt taggal.

„Szerintem fontos, hogy az eredeti hazájuktól távol, kisebbségben élő emberek is megtartsák nemzeti identitásukat. Végtelenül büszke vagyok arra, hogy alapító tagja lehetek ennek a szervezetnek és két nemzethez tartozom. Magyarországon születtem, de mindig volt egyfajta bolgár öntudatom is” – mondta Valcsev Ivanov János, aki 1998-tól elnöke a Miskolci Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatnak, majd hozzátette: „Itt lehetőséget kaptunk, hogy tanulhatjuk dalainkat, táncainkat, és Miskolcon is megemlékezzünk a bolgárság számára fontos napokról, eseményekről, ünnepeinkről, februárban például a szőlőmetszés- vagy március 3-a alkalmából Bulgária nemzeti ünnepéről. 1978-ban ezen a napon kapta vissza, mintegy 500 évnyi rabság után az ország a függetlenségét. Május 24-e, a szláv írásbeliség és kultúra napja, hiszen a bolgároknak hamarabb volt ábécéjük, mint a legtöbb európai országnak” – tudatta az elnök.

„Fontos volt, hogy megemlékezzünk október 26-án, vagyis Szent Demeter napján a Magyarországra érkező bolgárkertészekről is. Ők Miskolcon is olyan zöldségeket termesztettek, amelyeket addig nem ismert Európa” – mondta Valcsev Ivanov János. Az elnök szerint nagyon sok hasonlóság van a magyar és a bolgár kultúrában és a gasztronómiában is, és távolságban sem vagyunk messze egymástól.

Az elnök elmondta, a legutóbbi népszámlálási adatok alapján 58 fő vallotta magát bolgárnak Miskolcon. A bolgár fiatalok pedig büszkék bolgár gyökereikre és nyelvükre. Miskolc 9 nemzetiségi önkormányzata közül jelenleg a bolgár az egyik legaktívabb – Valcsev Ivanov János szerint.