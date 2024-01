Dr. Asztalos Ágnes, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye tisztifőorvosa is megerősítette a hírt: már járványszinten van jelen az influenza. Egyszerre több vírus is megtámadhatja a szervezetünket amelyek ellen érdemes és kell is védekeznünk.

A tisztifőorvos elmondta, hogy a légúti fertőzéseket okozó vírusok többféle fajtája van jelen a lakosság körében. Ez jelenti elsősorban az influenza A és B vírust, a koronavírus SARS-CoV-2 változatát, az RSV -t, különböző adenovírusokat, echovírusokat és egy újfajta vírust, ami hasonló megbetegedést okoz, mint az RSV, ez a human metapneumovírus A és B variánsa. Ezek mind-mind olyan vírusok, amelyek a jelenleg működő légúti figyelőszolgálatban közreműködő orvosok által levett mintákból felfedezésre, kimutatásra kerültek. A vírusoknak szezonja van, hiszen minden évben ősztől tavaszig a kórokozók mozognak a lakosság körében. Hogy éppen melyik támad meg minket, arra tünetekből lehet következtetni.

A tünetekben van különbség

Az influenza egy hirtelen kezdődő, általában magas lázzal, végtagfájdalmakkal, köhögéssel járó megbetegedés. Hacsak nincs jelen más kórokozó is, akkor az orrunk ilyenkor nem folyik, nem vagyunk taknyosak. Súlyos szövődménye lehet viszont a tüdőgyulladás vagy hörgőgyulladás, ami akár kórházi kezelést is igényelhet. Nagyon le tudja venni a lábukról az embereket és magas lázat, elesettséget okoz. A Covidnak a most cirkuláló vírusvariánsa elsősorban enyhe náthás tüneteket okoz, folyik az orrunk, könnyezik a szemünk, van ugyan egy kis köhögésünk, torokfájásunk, egy kis hőemelkedésünk vagy esetleg láz, de néhány napon belül ez javulni látszik. Ezek a tünetek nagyon hasonlóak egyéb felső légúti vírusok megbetegedéséhez. Amennyiben a köhögésünk egy-két napon belül nem múlik, nagyon magas a lázunk lesz, levertek vagyunk, akkor ne várjunk tovább, orvoshoz kell fordulni, hiszen ő tudja eldönteni, hogy további vizsgálatokat igényel-e a dolog, elégséges-e egy tüneti terápia, otthon vagy esetleg kórházi kezelés szükséges. A koronavírus esetében gyakrabban fordul elő, hogy olyan súlyos tüdőgyulladás alakul ki, hogy oxigénterápiára van szükség, mert alacsony a vér oxigénszintje.

Emelkedtek a számok

Az influenzafigyelő szolgálat folyamatosan működik, ahol kijelölt háziorvos, gyermekorvos kollégák rögzítik a heti megbetegedési számokat, hogy mennyien fordultak hozzájuk felső légúti tünetekkel, és ezen belül milyen az aránya az influenzaszerű megbetegedésnek. A betegek torkából virológiai mintavétel is történik, amelyek a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ laboratóriumaiba kerülnek. A vármegyei központi kórházak is folyamatosan jelentik a hozzájuk súlyos légúti megbetegedésekkel felvettek számát. Karácsony előtt volt egy nagyobb hullám az orvoshoz fordulók számában is. Akkor még a kimutatott Covid vírus szám nagyobb volt, mint az influenza vírus száma. Az országos adatokat figyelemmel kísérve jelenleg azt lehet mondani, hogy az akut légúti fertőzéseknek 10-15% az influenza, 13-15% -át a koronavírus okozza, a számok egálban vannak. Még most is van olyan eset azonban, amikor a beteget intenzív osztályon kell ellátni, lélegeztetni kell és sajnos halálozás is előfordul, de jóval-jóval kevesebb számban, mint korábban.

A védőoltás segíthet

A tiszti főorvos hangsúlyozta, hogy mindkét betegség ellen védekezhetünk oltással. A koronavírus esetében az alapimmunizálás két védőoltásból állt, ennyit kellett kapni ahhoz, hogy a teljes védettség kialakuljon. A két alapoltás felvétele utána emlékeztető oltást kérhetünk akár évente, a WHO ajánlása alapján ugyanis szezonális oltásként felvehető akár az influenzaoltással egyidejűleg. A jelenleg szakmai ajánlás alapján a Covid oltások bármelyike adható. A vármegyei központi kórház oltópontján elérhetőek mRNS alapú vakcinák: ez a Pfizernek az omikron variánssal szembeni oltóanyaga, illetve a Modernának a jelenleg cirkuláló vírusvariánsokra kifejlesztett oltóanyaga. Mindenkinek azt javasolják, hogy gondolja át, milyen oltása van, azt mikor kapta, hogyan kapta, ezt beszélje meg háziorvosával és kezelőorvosával is, és amennyiben három hónap eltelt a legutóbbi oltás óta, és a veszélyeztetettek körébe tartozik, akkor éljen az oltáslehetőségével. Az oltópontokon az oltóanyaghiány nincs, a jelenleg jelentkezők igényét teljesen kielégíti a rendelkezésre álló mennyiség. A háziorvosoknál is kérhető lesz, ha arra nagyobb igény mutatkozik.

A maszk védelmet nyújthat

A betegség tüneteit észlelve lehetőleg maradjunk otthon, ez egy alapvető dolog. Amennyiben úgy érezzük, hogy valami bújkál bennünk, az embertársaink védelmében nyugodtan vegyünk maszkot. A légúti megbetegedések szezonjában zsúfolt helyekre megyünk, nem tudjuk esetleg kikkel találkozunk, hordjunk orvosi maszkokat, akár designos textilmaszkokat. A megbetegedett személy akkor is, ha csak enyhe tünetei vannak, a beszéddel, a köhögéssel, a tüsszentésekkel, a nyálkacseppekben a vírusokat továbbadja. Ezeket másfél méteren belül direktbe akár mi is megkaphatjuk. A nyálkacseppek asztalra, bútorra, tárgyakra is ki tudnak telepedni, ahol több órát is túlélhetnek.

Kik a legveszélyeztettebbek?

A súlyos megbetegedés kockázata a legnagyobb az idős korú és a krónikus betegek körében, a legtöbb beteg azonban a 40 év alattiak közül kerül ki.

Ennek egyszerű a magyarázata , ők azok akik a legaktívabbak a közösségekben. Egy jó példa erre hogy a két ünnep között, és az azt követő héten kevesebb volt a beteg, hiszen az iskolás korosztály és az ő szüleik nem mentek iskolába, nem mentek dolgozni. Amint elindult az iskola, újra emelkedtek a betegszámok. A közösség mindig egy olyan terep, ami nagyon sok új beteget tud kreálni, létrehozni. Az országos helyzetet tekintve vármegyénk körülbelül a középmezőnyben van, a keleti területeinkről jelentik a legtöbb esetet. Általában csütörtök reggel kerülnek fel a legfrissebb adatok, a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapjára itt lehet tájékozódni.

Érdemes még tudni, hogy általános látogatási tilalom a kórházakban nincs érvényben, ezt a jelenlegi számok nem indokolják. Egyes osztályokon előfordulhat, hogy ha halmozódás mutatkozik a betegek számában, elrendelhetik a látogatási tilalmat.