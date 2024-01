Dr. Weisz Péter volt a vendégelőadó, aki a Gyöngyösi Zsidóhitközség elnöke, a helyi kórház nyugalmazott igazgatója. Az előadás után az érdeklődők a felmerült kérdéseket vitatták meg egy kötetlen beszélgetés keretében. Markovics Zsolt miskolci főrabbi a Boon.hu-nak elmondta, hogy az előadások mindig nagy érdeklődésnek örvendenek.

„Miskolcon kifejezetten sokan érdeklődnek a zsidó vallás és annak hagyományai iránt” – mondta. Hozzátette: a baráti kör tagjai számos kérdésről beszélgetnek az alkalmakon, többek között a zsidó vallás szokásairól. A főrabbi arról is beszélt, hogy a Miskolci Zsidó Hitközség látogatóközpontjában egy állandó tárlat működik, amely a miskolci zsidó közösség történetét mutatja be, ezzel is igyekeznek megismertetni a vallás iránt érdeklődőkkel a kultúrájukat.