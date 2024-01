A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság állományából idén tízen vehettek át jutalmat.

"Hagyomány Tiszaújvárosban, hogy a kiválóan teljesítő rendőröket jutalmazzuk, és nagyon örülök, hogy ezt a hagyományt meg tudtuk tartani, és szeretném is ünnepélyesen bejelenteni, hogy bármilyen nehéz lesz a következő esztendő, ez a folyamat nem szakad meg - mondta dr. Fülöp György polgármester. - Sokszor elmondtam már sok fórumon, hogy mélyen hisz abban a városvezetés, hogy függetlenül attól, ki melyik szervezetnél szolgál, dolgozik, kinek mi a hivatása, minden olyan ember, aki Tiszaújvárosban él, a városi közösségért dolgozik, az elismerésre méltó. Jogi értelemben a rendőrség egy állami szervezet, de a mi szívünkben önkormányzati szervezet, mert ez a város akkor tud élhető lenni, ha önök kiválóan végzik a munkájukat, ezért mi a hálánkat megpróbáljuk így is kifejezni, és minden egyéb olyan dologhoz, amit kapitány úr vagy igazgató úr jelezni fog, mi továbbra is biztosítani fogjuk a segítséget. Mindezt azért tesszük, mert mély meggyőződésünk, hogy önök nélkül ez a város élhetetlen lenne" - mondta a polgármester.

Jó szívvel adják

Az elismerések átadásán jelen volt Miskolczi István, Tiszaújváros egykori rendőrkapitánya, jelenleg a vármegyei rendőr-főkapitány bűnügyi helyettese, aki a betegség miatt távollévő Czinege László dandártábornok, vármegyei rendőrfőkapitány üdvözletét is tolmácsolta a jelenlévőknek.

"Fontos, hogy kapjunk mind emberi, mind anyagi támogatást, hiszen ez előreviszi a rendszerünket, de az sem mindegy, hogy ezt hogyan adják. Az, hogy Tiszaújvárosban ilyen jó szívvel, konstruktívan, és valóban a közszolgálatáért végzett munkánkért kapjuk, ezt érezzük. Azt pedig, hogy őszintén, jó szívvel adják, csak emeli ennek a támogatásnak a fényét. Nem könnyű manapság rendőrnek lenni, sok feladattal látnak el bennünket a mindennapok. Végignézek a kollégákon, és őszintén mondom, kiváló emberek állnak itt, akik sokat tettek ezért az évért, az idei eredményért, amit a tiszaújvárosi rendőrkapitányság elért. Büszke vagyok, és köszönöm szépen a kollégák és az egész állomány munkáját" - mondta.

"A főkapitányság vezetése nevében azt tudom ígérni, hogy ahogy eddig is tettük, ugyanúgy meg fogunk szolgálni és Tiszaújvárosért dolgozni."

Köszönetet mondtak

Az ünnepség zárásaként dr. Ongai Péter, Tiszaújváros rendőrkapitánya mondott köszönetet az önkormányzatnak.

"Egyedülálló az országban ez a figyelem és ez a támogatás, amit a várostól kapunk. Talán két települést tudnék még idesorolni, ahol van ilyen. Példaértékű ez, hiszen a város nemcsak minket, az állami szerv dolgozóit ismeri el, hanem ugyanígy támogatja a kultúrát, az oktatást, az egyházat, a sportot is. Ezt az érdemet soha senki nem fogja elvenni az önkormányzattól a történelem során. Az egész állomány nevében szeretném ezt megköszönni" - mondta a kapitány.