„Medve, farkas, hiúz, vadmacska – hogy mi a közös bennük? Nem csak az, hogy nálunk a Miskolci Állatkertben láthatók, de az is, hogy ezek a fajok mind itt élnek a közelünkben, a Bükk hegységben. Vajon ismerjük-e őket eléggé? Tudunk-e róluk hiteles információkat? Itt a lehetőség, hogy első kézből, szakembertől halljunk róluk, és a felmerülő kételyekre, kérdésekre választ kapjunk!

Amennyiben te is szeretsz kirándulni és a természetben lenni, de kérdések merülnek fel benned az itt élő ragadozókkal kapcsolatban, vagy csak érdekelnek a környéken élő ragadozók, gyere el 2024. január 28-án a Miskolci Állatkertbe. Gombkötő Pétertől, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság gerinces zoológiai szakreferensétől mindent megtudhatsz ezekről a csodálatos, nálunk is őshonos fajokról” – írja beharangozójában a Miskolci Álltkert.

A modern állatkertekben kiemelt szerepet kap a vadállatok tréningezése, de miről is szól ez pontosan, kik vesznek részt rajta, miért jó? Minderre fény derül egy kárpáti hiúz példáján keresztül, melyről Burányi Virág, a Budakeszi Vadaspark állat-trénere számol be.

Program

10:00 Látogatók fogadása Döncivel, az egerészölyvvel az Oktatóterem bejáratánál

10:30 Gombkötő Péter: Nagyragadozók a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén

11:15 Burányi Virág: Állatkert a poggyászomban, avagy tréningprogramok a Budakeszi Vadasparkban

Az előadások végén lehetőség van a felmerülő kérdések megbeszélésére. A programra érkezőket gyereksarokkal várják. Míg a felnőttek az előadást hallgatják, addig a gyerekek kézműveskedhetnek és színezhetnek.