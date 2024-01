A hölgyek, de az urak esetében is gyakori újévi fogadalom a fogyás, az egészséges életmódra váltás, a mozgás beiktatása a mindennapokba. Minden kezdet nehéz, de ha egyszer beindulunk és kitartóak vagyunk, egy idő után már hiányozni fog a sport a szervezetünknek. Lehoczki Évi több lábon álló vállalkozó, de több mint tíz éve csoportos fittnesz edző is. Annak idején ő is úgy kezdte, mint mindenki: vendég volt egy fittnesz teremben.

A motivációról, a közösségi sport erejéről Lehoczki Évivel Nagy-Hankó Krisztina beszélgetett.

