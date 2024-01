Az éjszakai jelentős fagyok, és a többször napközben is fagypont körüli hőmérsékletek gyérítették a kórokozókat és kártevőket, a talajok felszín közeli néhány centiméteres rétege is átfagyott, és csökkent a belvízborítás is. Az átmeneti enyhülést ismét lehűlés követte, majd keddtől változékony, többször esős időben lesz részünk – írja legfrissebb agrometeorológiai elemzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Meghaladta a tűréshatárt

Az országban főleg az Alföldön vannak belvízfoltok, bár ezek kiterjedése a száraz hideg időszak során folyamatosan csökkent. A vízborítás alatt álló őszi vetéseknek jól jött a fagyos idő, mert +4, +5 Celsius fokos napi középhőmérséklet alatt kevésbé károsodnak, december második felében és január első hetében azonban meghaladta a hőmérséklet ezt a tűréshatárt. Azok az őszi vetések, ahol nem volt tartós belvíz, viszonylag jó állapotban vannak, olyan hideg, ami hótakaró nélkül kárt okozott volna, nem volt jellemző az országban. A kórokozókat és a kártevőket is megtizedelte a fagy, bár tartósabb hidegre lenne szükség ahhoz, hogy számottevően gyérüljenek.

A folytatásban változékony, eleinte hideg, majd enyhébb időre van kilátás.