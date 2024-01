Rezidens gyermekgyógyító kategóriában indult a pályázaton a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórházban dolgozó Dr. Kabai Anna is, aki az RTL médiadíját nyerte el. A díjazott, mint mondta, novemberben tudta meg a hírt.

„Éppen ebédeltem a szobámban, amikor felhívott K&H képviselője és gratulált. Meglepődtem nagyon, mert nem számítottam rá. A GYEK igazgatónője, Sólyom Enikő szerette volna, ha egy rezindenst választunk magunk közül, meg egy szakorvost, aki mögé az egész egész kórház be tud állni. És ott választottak ki engem. A felterjesztés mellett beküldtem a pályázatomat. De nagyon meglepődtem, mert nem számítottam a díjra”- mesélte Dr. Kabai Anna.

Megtudtuk, 2019 óta dolgozik rezidensként, azóta már több ezer ember fordult meg a kezei alatt, hiszen több kórházi osztályon is dolgozott már.

Kis hősök

„Nagyon szerettem mindig a gyerekeket, azért választottam ezt a területet, őszinték és vidámságot, boldogságot tudnak hozni az ember életébe. Az onkohematológián is dolgozom rezidensként, most is itt vagyok, és hihetetlen, hogy milyen erővel és kitartással tudják végigcsinálni a különböző kezeléseket ezek a kis hősök. Minden apróságnak tudnak örülni”- mondta a díjazott.

Varázs fonendoszkóp

A gyermekek legtöbbször egy kicsit meg vannak szeppenve, ha orvost látnak, Dr. Kabai Anna viszont őszinteségével próbálja elnyerni a kicsik bizalmát, és részletesen elmondja, hogy a vizsgálat alkalmával mi fog történni, és mit, miért végez el a kis betegen.

„Meg szoktam mutatni a fonendoszkópot, ami nagyon tetszik nekik, és a megfelelő szinten vonom be őket a gyógyítás folyamatába. Fontosnak tartom, hogy egyenesen kell velük kommunikálni, és időt kell rájuk szánni, türelemmel”- véli.

A nagyobb, 4-5 éves gyermekeknek már elmagyarázza a folyamatokat, és hagy egy kis időt nekik, hogy feldolgozzák magukban az eseményeket.

„Vannak kollégák, akik a poén fegyverével is tudnak élni, és így oldani a hangulatot, én nem vagyok egy jó humorú ember. A kisebbeknél viszont az a tapasztalatom, hogy a szülő jelenléte is nagyon sokat segít, mert a szívét, tüdejét meg tudom hallgatni az anyuka ölében is, ahol nagyobb biztonságban érezheti magát a gyermek”- számol be módszereiről Dr. Kabai Anna.

Motiváló díj

A díjról szólva elmondta, ösztönzi majd a továbbiakban munkája során, de számára nagyon fontos a gyerekek és a szülők visszajelzése is.

„Ez a díj megerősít engem abban, hogy jó szakmát választottam és a helyes utat járom, de ezt egyébként enélkül is tudom, hogy megtaláltam a hivatásomat. Ez egy szakmai és emberi elismerés is egyben, én nagyon sok időmet áldozom ezért a munkáért, ezért is jólesett megkapni.

Tervei szerint jövő novemberben szakvizsgázik, gyermekgyógyász lesz, gondolkodik, hogy a gyermekkardiológia irányába lép tovább, de több minden érdekli.

Én tősgyökeres miskolci vagyok, és mindig is itt akartam dolgozni, itt képzeletem el az életemet

- zárta gondoltait a miskolci rezidens gyermekorvos.