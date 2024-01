„Egyszerűen botrány, amit az autósok művelnek az új sajószentpéteri elkerülőnél” – így jellemezte az egyik autós azt a fotót, amit vasárnap tettek közzé az egyik közösségi oldalon. A képen az látszik, ahogy egy autós a menetiránnyal szemben hajt az elkerülő egyik szakaszán.

Korábban is voltak hasonló problémák az új útszakaszon, csak akkor éppen az egyik körforgalomnál. Olyanra is volt példa, hogy egy Volánbusz menetrendszerinti járatának a sofőrje hajtott be a körformalommal szembe.

A cikkünk megjelenése után egyébként a rendőrség is lépett, külön videófilmet készítettek a fokozott ellenőrzésről, amelyet a Sajószentpéteri rendőrőrs és a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság munkatársai végeztek, annak érdekében, hogy megelőzzék a hasonló eseteket.