Autók mindenhol álltak a piac környékén, annyira sokan jöttek ki nézelődni, vásárolni. Itt ugyanis lehet kapni kabátot, zoknit, fürdőköpenyt, kolbászt, sajtot, csokit, szőnyeget, függönyt, lábast, de még fúrógépet, elemet és szeget is.

Fotó: Bujdos Tibor

Jó vagy rossz a mai piac?

Papp László pultján húsdaráló, bicikligumibelső és lakat mellett lámpák és karácsonyi égők is megjelentek az advent ideje alatt. "Most ágyterítőket és karácsonyi árucikkeket keresnek az emberek leginkább, nekem elég gyenge ez a mai piac, úgyhogy holnap már nem valószínű, hogy kijövök" – mondta.

Nagy Anita ruhaneműket árult, szerinte most jó a piac. "Ugyanazokat az árukat keresik a vásárlók, mint bármelyik másik napon, teljesen mindegy, hogy pár nap múlva karácsony jön. Én holnap is itt leszek" – nyilatkozta.

A finisben is érdemes

Fülöp Csaba a feleségével érkezett ki. "Hat- és tízéves gyermekeink vannak. Már korábban is meg kellett volna venni ezt az állatot – mutatott egy fényszarvasra a kezében –, mert kisebben jobban élvezték volna, de így is jó lesz. Alapvetően nem is járunk a Zsarnaira, csak gondoltuk, most ezért a dekorációért ide jövünk ki. Remélem, jó áron vettem, mert máshol meg sem néztük" – mondta, majd hozzátette, jövőre is jó szolgálatot tesz majd a fényszarvas, úgyhogy nem bánta meg, hogy beszerezték, még ha idén ez későinek tűnik is.