A „Zöld város kialakítása Miskolc Belváros-Történelmi Avas akcióterületen” című projekt záró rendezvényét szombaton tartották az Avasi Bortanyán. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai forrásból finanszírozott projekt célja egy nagyszabású virágosítási-parkosítási folyamat volt Miskolcon. A támogatás összege 3 milliárd 320 millió forint volt.

Játszótér és szabadidő-park a Horváth-tetőn

A korábban kihasználatlan, Horváth-tető néven ismert területen a város legnagyobb szabadidőparkját alakították ki, amely az átadása óta töretlen népszerűségnek örvend a lakosság körében. A több mint tizenkétezer négyzetméteren kialakított, többszintű, aktív rekreációs park kulcsfontosságú eleme egy komplex játékélményt nyújtó, minden korosztály számára használható játszótér, ami két területrészen épült ki.

A kilátóhoz közeli a mozgáskorlátozottak és a babakocsival érkezők számára is megközelíthető felületre került a kicsik (0-4 évesek) játszótere. Itt találhatók a mozgáskorlátozottak számára tervezett, illetve számukra is lehetőséget biztosító integrált játszóeszközök és kültéri fitnesz elemek. A nagyobb korosztály (4-12 évesek) játszótere lejjebb, a legnagyobb szintkülönbséget áthidaló rézsűre került. A Horváth-tető legfelső teraszán piknikező terület alakítottak ki, míg a játszótér alatti két teraszon az aktív sportolás szerelmeseit street workout, outdoor gym eszközök és Skate pálya várja. Emellett kutyaügyességi pályával és kutyajátszóval is gazdagodott a terület. Három komfortpontot is kialakítottak az Avas északi oldalán. Ezekből a kilátó közvetlen közelében kialakított komplexum étteremnek és rendezvényeknek is helyet ad a jövőben.

A gyalogos forgalomra is figyeltek

A projekt fontos célja volt, hogy az Avas tetején megújuló kilátó a korábbinál könnyebben, minden irányból gyalogosan is megközelíthető legyen. Ennek érdekében új sétányt alakítottak ki a Perczel Mór utca és a meglévő Horváth-tetői sétányhálózat között.

Megújultak a lépcsősorok is. A tereprendezésen kívül felújították a burkolatokat, rendezték a támfalakat, helyreállítottak a világítást és növényeket is telepítettek.

A város iránytűje a „hegyen” álló kilátó

A miskolciak számára az Avas egy nagyon fontos hely, itt volt a város első temploma és temetkezési helye. Nemcsak szakrális és történelmi szempontból jelentős azonban, ma már rendezvények helyszíne is – mondta Veres Pál, Miskolc polgármestere. Az Avason több száz pince van, ahol szívesen látják a vendéget. A pincetulajdonosok nélkül pedig az Avas nem telne meg élettel – jegyezte meg a polgármester utalva arra, hogy a projektzáró rendezvényre olyan civileket hívtak meg, akik valamilyen formában kötődnek a helyszínhez. Az Avasi kilátót pedig a város iránytűjének, árbócnak nevezte, olyan, amely az otthon felé vezető utat jelöli.

Nincsenek elkésve

Habár hatalmas volumenű fejlesztések valósultak már meg eddig is, a munkálatok bizonyos területeken a városban még zajlanak, a projekt teljes befejezésére ugyanis nagyjából még fél év áll rendelkezésre - hangsúlyozta Miklós Viktor pályázati főosztályvezető.

Rendszerben kellett gondolkozni

Akkora területet ölel föl a projekt – hét kilométert –, hogy az kizárt, hogy ne legyen majd probléma vele – vélekedett Szunyogh László Miskolc főépítésze, amikor a projekt kezdeti lépéseire emlékezett. A megvalósulás azonban feledtetett minden nehézséget, kellemetlenséget. A civilek, a pincetulajdonosok kezdeményezései sokat tettek hozzá, hogy létre jöhetett a fejlesztés – hangoztatta a főépítész.

Megóvták és bővítették

Elhangzott az is a rendezvényen, hogy a fejlesztés hangsúlyos elemeként utcabútorokat is telepítettek a területen, több mint 150 padot, száz hulladékgyűjtőt, valamint nyolcvannál is több kerékpártárolót helyeztek ki a történelmi Avasra, valamint Miskolc belvárosának a fejlesztéshez kapcsolódó pontjaira. Megszépült és közösségi térré alakult a belvárosi Szemere-kert: csaknem kilencezer évelő virágot és kétezernél több cserjét ültettek ide, felújították a járdákat. A projekt része volt továbbá a Városház téri platánsor megóvása: a gyökerek védelmében felbontották a fák közvetlen környezetében a térkövet, a törzset ölelve műgyantával stabilizált kavicsburkolat épült, ami víz és légáteresztő.