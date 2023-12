A téli időszakban jellemzően megnövekednek a késések a Miskolc-Budapest vasúti vonalon is. Utánajártunk, hogy a MÁV-Volán-csoport, hogyan készült fel a leghidegebb évszakra, hogy ne fordulhasson elő ilyen.

„A téli évszakban is kiemelt figyelmet fordít a MÁV-Volán-csoport az esetleges forgalmi zavarok elhárítására, a menetrend szerinti közlekedés mielőbbi helyreállítására, és az időben, megfelelő információtartalommal történő utastájékoztatásra” – nyilatkozta a boon.hu-nak a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága. „A vasúttársaság célja a fennakadások elkerülése, így már az ősszel megkezdődtek az előkészületi munkák annak érdekében, hogy az utasokat minél kevesebb kellemetlenség érje egy esetleges nagyobb havazás vagy rendkívül hideg időjárás esetén.”

Öreg felsővezetékek

Bár a felsővezeték-hálózatot ellenőrizték, de koruk miatt lehetségesek a szakadások.

A MÁV-Volán-csoport felkészült a téli, zord időjárás, erős fagy, sűrű havazás, hófúvás által okozott forgalmi zavarok és közlekedési akadályok elhárítására, a folyamatos közlekedés fenntartására.

„Szeptemberben és októberben a szakemberek elvégezték az infrastruktúra elemek, kiemelten a váltók és utasforgalmi létesítmények szélsőséges körülményekre történő felkészítését, továbbá a váltófűtő berendezések célzott karbantartását és működési próbáját. A cégcsoportnál országos szinten megtörtént a szükséges mennyiségű váltókenőanyag, jégmentesítő folyadék, fagyálló, illetve homok, kézi szerszámok beszerzése, továbbá a hóeltakarító gépek karbantartása. A felkészülés során ellenőrizték a felsővezetéki hálózatot és a villamos berendezéseket is. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy sok helyen a felsővezetékek korosak, ugyanígy a biztosítóberendezések egy része is akár már fél évszázada szolgálja a vasutat. Mindez a téli zord időjárási körülmények között – például a felsővezeték elfagyása és leszakadása – nehezítheti a menetrendszerinti közlekedést. A dízelmozdonyokra szerelhető hóekék is rendelkezésre állnak országosan a nagyobb vasúti csomópontokon” – tudatta velünk a MÁV Zrt.

Jég- és hómentesítés

Több száz fő áll készenlétben a hó- és jégmentesítési feladatokra.

„Az utasforgalmi területek - így például peronok, lépcsők, felüljárók, járdák - hó- és síkosságmentesítése kiemelt feladatot jelent. Naponta közel 800 ezer négyzetméternyi terület - több mint 100 futballpálya méretének - megfelelő, közlekedésre alkalmas állapotban tartását jelenti. A menetrendszerinti közlekedés fenntartása érdekében hó- és jégmentesítésre bevethető összesen több száz főből álló készenléti egységek várják az értesítést” – tájékoztatott a vasúttársaság.

Legalább 20 fok

Ha módjuk van rá, még indulás előtt megjavítják a fűtetlen járműveket.

„A MÁV-Start is kiemelt figyelmet fordít a járművek tisztaságára, esztétikai állapotára, valamint az utazók komfortérzetét megalapozó kiegészítő szolgáltatásokra, így például a fűtés és világítás működtetésére a vonatokon. A vasúttársaságnak valamennyi járatán és az adott szerelvény minden kocsijában minimum 20 Celsius-fokos hőmérsékletet kell biztosítania a téli időszakban, a körülményektől függetlenül. A fűtés működőképességét minden vonat indulása előtt ellenőrzik. Az üzemképtelen fűtésű járművet - ha erre mód és lehetőség van – még a vonat indulása előtt megjavítják. Amennyiben ez nem sikerül, a személykocsit kiveszik a vonatból, és egy másik kocsival pótolják. A személyszállító vasúttársaság a vonatokat a kiindulási állomásukról – az időjárási körülményektől függően – akár 2-3 órás előfűtés után indítja, így már a vonat indulásakor biztosítható a megfelelő hőmérséklet a járművek utastereiben. Emellett a takarítások alkalmával el kell végezni a fellépők, a lépcsők, az ajtók, az átjárók, az előterek és a fogantyúk jég- és hómentesítését” – közölték.

Sokrétű tájékoztatás

A MÁV mobilalkalmazása segítségével az aktuális forgalmi helyzetet, késéseket is követni lehet.

„Üzemzavarok esetén a megfelelő kommunikációs csatornákon keresztül fokozott figyelmet fordít a MÁV az utazóközönség tájékoztatására. Információt kapnak az utasok az állomásokon a hangosbemondón keresztül, a vonatokon pedig a fedélzeti utastájékoztató rendszer segítségével - vizuális kijelzőkön, hangrendszeren - illetve a jegyvizsgálók útján. Rendkívüli esetben megszervezik az alternatív közlekedést, szükség esetén pótlóbuszokat is rendelnek. A vasúttársaság a rendkívüli közlekedési helyzetekről a MÁV-csoport honlapján, valamint a MÁVInform a Facebook oldalán a híreivel is tájékoztatja az utasokat, akiknek érdemes letölteni a MÁV mobilalkalmazást, mely a vonatok aktuális forgalmi helyzete mellett a fennakadások okozta késésekről ugyancsak gyors és pontos információt ad, valamint a MÁVInform közleményei is megtalálhatók az applikáció felületén” – tudtuk meg.

Karácsonykor is járnak

Az ünnepek alatt többségében a hétvégi menetrend szerint közlekednek a vonatok.

„Karácsonykor és szilveszterkor nincs különösebb menetrendi korlátozás, alapból a vonatok a megszokott hétvégi rend szerint járnak, az egyes vonatok menetrendjénél szerepel, ha valamelyik nap nem közlekedik. Az online menetrendi tervezők - Elvira és a MÁV applikáció - a tényleges, a megadott utazási napnak megfelelően ajánlják a vonatokat, figyelembe véve a közlekedési rendet, vágányzárakat. A vasúttársaság december 10-től érvényes menetrendje elérhető már” – hívta fel a figyelmet a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága.