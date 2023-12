Már több mint másfél millió megtekintésnél jár az a videó, amely még december 10-én került ki a Facebookra, és egy Magyarországon felvett jelenetet rögzít: a miskolci adventi villamost mutatja be. A videó külföldiek tömegét érte el, hiszen a brutális nézettség mellé összeszedett majdnem 60 ezer reakciót, 12 ezer megosztást és 1500-nál is több hozzászólást - tudta meg a boon.hu. A felkapottsága azért is meglepő, mert eredetileg egy alig-alig ismert külföldi oldal tette ki a közösségi platformjára: a TRAM-EM European Tramdriver Championship, amelynek mindössze hét és fél ezer követője van, és a 2024-es villamosvezetői Európa-bajnokságot népszerűsíti, írja posztjában a Világgazdaság. Hozzáfűzik, egy a bökkenő: csak rácsodálkoznak a feltöltött videóra - egy utas felszáll az adventi villamosunkra és lefilmezi a látottakat, a mesebeli erdőt - de nem tudják, hogy Miskolcon készültek a felvételek. Bár az tény, hogy az oldalon már megjelentek a magyar kommentelők...