Az Ökumenikus Segélyszervezet Adventi Adománygyűjtő kampánya izgalmas online kiegészítéseket kapott. Az emberek mellett idén a mesterséges intelligencia platformok is összefogtak, hogy megnézzék, hogyan tudnak a rászorulókon segíteni. Ötletekben nem volt hiány: reklámszöveget írtak, képeket/videókat generáltak, narrációt mondtak fel, de bármennyire is ámulatba ejtő az, amire már képesek, úgy tűnik, hogy még nem tudnak ételt adni az éhezőknek vagy otthon adni az otthontalanoknak.

Esélyt adnak

A valódi segítséghez, még ránk, emberekre is szükség van, mert az emberséghez ember is kell. Az Ökumenikus Segélyszervezet egész évben azon dolgozik, hogy Ételt, Otthont és Esélyt adjon a rászorulóknak. Adventi Adománygyűjtő kampányában is ehhez kért segítséget az emberektől. A hagyományos formátumok mellett, mint például az ikonikus kiharapott mézeskalács szíves plakátok vagy a televízióban futó adventi szpotok, rendhagyó megközelítésekre is nyitott, hogy összefogásra hívjon a rászorulók megsegítése érdekében – olvasható a segélyszervezet szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében.

Emberi jelenlét

"Az idei évben a hétköznapi ember is egyre többször találkozhatott a mesterséges intelligencia témájával, képességeivel, elég, ha csak a december elterjedő manipulált puzzle-fotókra gondolunk a közösségi médiában... Adventi kampányunk részeként ezért mi is egy elgondolkodtató videóval készültünk: helyettesíthető-e az emberi jelenlét és szeretet mesterséges intelligenciával? Mi az Ökumenikus Segélyszervezetnél hisszük, hogy nem. Mert az emberséghez ember is kell!" – nyilatkozta Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója."Ez a kampány rámutat arra, hogy bár a mesterséges intelligencia fejlődése lenyűgöző, még mindig szükség van az emberi beavatkozásra és érzékenységre a társadalmi problémák megoldásában. Hiszünk abban, hogy az emberi emberség és összefogás nélkülözhetetlen a valódi változás eléréséhez, amit a technológia egyedül nem képes megvalósítani" - tette hozzá a kampány egyik készítője, a ChatGPT4.