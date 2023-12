A „Herman Ottó Múzeum bővítése és környezetének fejlesztése” projektzáró rendezvényét tartották hétfőn a Herman Ottó Múzeum Görgey Artúr utcai központi épületében. Az esemény célja a fejlesztés bemutatása volt. A beruházással egy új, komplex, élményközpontú turisztikai attrakciót hoztak létre. „Egy mérföldkő, ahová most elérkeztünk, hiszen ez egy több mint 10 éve tervezett fejlesztés. Menet közben több módosítást is végre kellett hajtani a terveken, mert a tartalom is módosult. Részben a kényszer, részben pedig a lehetőségek jelentették azt a módosítási követelményt, aminek eleget kellett tenni.” - mondta Veres Pál, Miskolc polgármestere.

Új kiállítóhelyekkel bővült

A projekt az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával valósult meg. A támogatás összege több mint egy milliárd forint. A beruházás részeként a múzeum egy kétszintes kiállítótérrel bővült, ez ad otthont az új Képtárnak és a látvány-restaurátorműhelynek is. Az infrastrukturális fejlesztéssel az átalakított épületben két állandó kiállítás is helyet kap: „A titkos és a publikus", valamint a „Miskolc anno".

„A titkos és a publikus” két nagy magángyűjteményt mutat be – a Kövesi- és Petró-kollekciókon keresztül a látogatók a műgyűjtés hazai világát ismerhetik meg. A „Miskolc anno” című kiállításon pedig időutazóknak érezhetjük magunkat a két világháború közötti, békebeli Miskolcon.

Az épület igazodik a funkcióhoz

„A Herman Ottó Múzeum főépülete 1953-ban épült és 1979-től jelenlegi funkciójában működik, de eredetileg nem múzeumnak tervezték. Folyamatosan kellett belakniuk a dolgozóknak” – hangsúlyozta Szolyák Péter, múzeumigazgató. Az első komoly változás az intézmény életében az tíz évvel ezelőtt a Pannon-tenger Múzeum kiállítóépület megnyitása volt. Most az építési beruházás befejeződött, az említett két állandó tárlat pedig 2024. március elsejétől lesz megtekinthető – tette hozzá az igazgató. Továbbá a gondozásukba került „Kárpát-medence népviseletei” című gyűjteményt, mely Barna György nevéhez fűződik, felújítják és legalább részlegesen kiállítják majd új épületszárnyukban.

21. századi élménytér jött létre

A fejlesztés során megújult a Herman Ottó Múzeum főépületének földszinti fogadótere is. Az új épületrész az aulához kapcsolódik, ahol az emeletre vezető lépcső alá került egy nagy kapacitású vizesblokk egység, akadálymentes mosdókkal, kismama- és bababarát kialakítással. Új ruhatár és látogatói pénztár készült – itt lesz lehetőség a tárlatvezető audio guide és visual guide eszközök kölcsönzésére, de babakocsit is kérhetnek a kisgyermekes családok a múzeumlátogatáshoz. Az új főlépcsőn az emeletre érkezve egy galériás kialakítású, tágas közlekedő tér nyílik, innen közelíthetők meg a továbbiakban a képzőművészeti kiállítások, a bolt-kávézó és a tetőterasz is. A fejlesztés eredményeként egy komplex, a hagyományokra alapozó, ugyanakkor 21. századi élménytér jött létre, valamint bővülnek a múzeum program- és kiállítás-szervezési lehetőségei.