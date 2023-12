Az ünnepek mindig is különleges időszakot jelentenek az emberek életében, amikor összegyűlnek szeretteikkel, megosztják az örömöt és ünneplik a szeretet ünnepét. Az ünnepi készülődés azonban egyre gyakrabban vet fel egy fontos kérdést: hol érdemes tölteni ezeket a különleges napokat? Vannak, akik a szállodai kényelemre esküsznek, míg mások a meghitt otthoni légkört részesítik előnyben. Nézzük meg, hogyan választanak három különböző személyiség az ünnepek eltöltésének helyszínét.

Szálloda világában

Kovács Péter azt nyilatkozta a Boon.hu-nak, hogy karácsony első napján elutaznak a családdal a Dunántúlra. „A szent estét még együtt töltjük itthon, majd másnap indulunk útnak” – mondta. Rámutatott: a kalandvágyó utazók számára fontos a változatosság és az új élmények, és egy szálloda tökéletes helyszín lehet, hogy mindezt megkapják. „Az ünnepi díszítés, a kényelmes ágyak, a wellness szolgáltatások és az exkluzív vacsorák egyedülálló élményt nyújthatnak, amely emlékezetessé teszi az ünnepeket számunkra” – tette hozzá.

Az otthon melege

Mások számára az ünnepek elsősorban a családról és otthonról szólnak. A családi centrikus személyek szeretik otthonuk melegét, és az ünnepeket a szeretteikkel, a saját környezetükben ünneplik. Így van ezzel Tóthné Sánta Erzsébet, aki otthon tölti a karácsonyt és a szilvesztert is a családjával. „Ilyenkor tudunk együtt lenni, az unokáim is jönnek haza külföldről, így mindenképpen a családifészek lesz az ünnep origója” – mondta. Arra is kitért, hogy szerinte az otthoni kényelem, a meghittség és a hagyományoknak való ragaszkodás mind-mind fontos szerepet játszanak az otthoni ünnepek megteremtésében. „Az együtt töltött idő, az otthoni főzés és az ajándékozás mind hozzájárulnak ahhoz az egyedi hangulathoz, amit csak otthon teremthetünk meg” – hangsúlyozta.

Kimozdulni a hétköznapokból

Szabó Péter azt mondta portálunknak, hogy szilveszterre utaznak el, mert muszáj egy kicsit kizökkennie a hétköznapi monotonitásból. „A karácsony után mindenképp szeretnénk elutazni, így már lefoglaltam egy szállást négy napra” – ismertette. Hozzátette: az ünnepek ilyenkor lehetnek az egyetlen időszakok, amikor valóban el tudnak a családdal lazulni, és meglátása szerint sokan ezt választják egy szálloda kényelmes szobájában.