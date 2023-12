Több év kihagyás után december 1-jén, péntek délután a miskolci Szent István téren újra elindult a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Szervezetének Szeretet Sütigyár jótékonysági programja. A négy héten át tartó adománygyűjtés célja, hogy segítsék és támogassák a rászoruló családokat és idős embereket. Karácsonyig minden hétköznap és hétvégén 16 órától miskolci hivatalok, cégek, civil szervezetek, a sajtó munkatársai és baráti közösségek fognak össze a Vöröskereszttel, hogy minél több rászoruló embernek tehessék szebbé a karácsonyát. A téren felállított faházban napi váltásban 23 csapat süti majd a frissen készülő mézeskalácsokat, amelyeket a helyszínen meg lehet vásárolni. A Sütigyár az adventi forgatag végéig tart nyitva.

Csapatépítés jótékonysággal

- Idén nem akadályoz bennünket sem a koronavírus, sem az energiaválság, ezért a Szeretet Sütigyár visszatért eredeti formájához és célkitűzéséhez. A szokásos módon december 1. és 23. között az adventi vásár részekén különböző baráti társaságok, iskolai és munkahelyi közösségek, többségében partnereink jönnek és sütnek mézeskalács süteményeket a Sütigyárban – nyilatkozta szerkesztőségünknek Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Szervezetének igazgatója. - Ezt az itt nézelődő, vagy vásárló embereknek kínálják, és a befolyó összeggel adományt gyűjtenek a Vöröskeresztnek. A sütigyáras önkéntesek perselyekbe gyűjtik a pénzadományokat. Ezt még karácsony előtt fel fogjuk használni, valószínűleg csomagok készülnek majd belőle. Valószínűleg tisztító szereket, tartós élelmiszert és édességeket fogunk belecsomagolni az adott igényeknek megfelelően. Örülünk neki, hogy az idei évben sikerült ezt megszervezni, hiszen ez mindig nagyon népszerű program szokott lenni. Most is nagyon hamar beteltek a férőhelyek, amelyeket felkínáltunk a sütésre vállalkozó csoportoknak. Ha kétszer ilyen hosszú ideig tartana, valószínűleg akkor is megtelt volna. A titka szerintem az, hogy ez egy igazi közösségi és csapatépítő program, aminek a célja ráadásul a jótékonykodás.