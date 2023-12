Az Ózd és Térsége Polgárőr Egyesület 2000. januárjában alakult tíz fővel, dr. Abu Kamar Ata irányításával, akinek elnöksége alatt ez a létszám megsokszorozódott, s a polgárőrség munkája kiteljesedett. Elnök úr 2010-ben megkapta az Országos Polgárőr Szövetség elnökségének kitüntetését az ország egyik legsúlyosabb helyzetű régiójában végzett kitűnő munkájáért. Huszonhárom év elteltével azonban lezárul egy fejezet a szervezet életében és egy új kezdődik el.

Az Ózd és Térsége Polgárőrség Varga Gábor lovas polgárőr elnökletével újjászerveződik. Molnár László centeri polgárőr és dr. Csuzda Gábor önkormányzati képviselő közvetlenül segítik munkáját, illetve az új vezető számíthat a polgárőrség teljes tagságára.

Az elnökség

- Azért vállaltam el a felkérést, mert eddig mint az egyesület lovas vezetője, és a polgárőrség B.-A.-Z. vármegyei lovas koordinátora fontosnak tartottam, hogy a polgárőrség újabb lendületet kapjon a városunkban. Polgárőr társaim biztató szavai és a lakossággal történő beszélgetések szolgálatok alkalmával, hogy szükség van a munkánkra, mind segítettek abban, hogy elvállaljam a vezető tisztséget - mondta el Varga Gábor, a szervezet új elnöke.

Fiatalok is csatlakoztak

A megújuló szervezet új vezetői számára örömteli tény, hogy több fiatal is csatlakozott soraikhoz az elmúlt időszakban, amely bizakodásra ad okot a jövőt illetően.

- A szervezet legfőbb célja továbbra is a lakosság biztonságérzetének javítása, a veszélyhelyzetek megelőzésében való hatékony közreműködés, a város rendjének és biztonságának segítése lesz. Ehhez természetesen a már megszokott és jól „bejáratott” együttműködés szükséges a Rendőrséggel és a Városi Rendészettel is – fogalmazott az új alelnök, dr. Csuzda Gábor, majd hozzátette: - Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az itt élő emberek bizalmát megnyerjük, megtartsuk, erősítsük, hogy eredményesen védjük értékeiket, biztonságukat.

A tisztújító ülésen az új elnökség külön köszönetet mondott a centeri, a farkaslyuki és a lovas polgárőröknek, hogy a nehezebb időkben is kitartottak a közösség mellett, biztosították azt a bázist, amelyre most építeni tudnak.