Játékok közül választhattak azok a gyerekek a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Gyermekegészségügyi Központjában (GYEK), akik valamilyen betegség miatt kényszerülnek bent lenni, és lehet, hogy még karácsonyra is maradniuk kell. Büdi László orvosigazgató köszöntötte a jelenlévőket: „Osváth Tiborral korábbi az ismeretség, hiszen bohócdoktorként már évek óta jár be a kórházba. A GYEK dolgozói között tartjuk számon, hiszen megkönnyítik a doktorok munkáját, mert mosolygós gyermekeket könnyebb gyógyítani."

Sólyom Enikő, a GYEK vezető főorvosa elmondta, most is telített az épület.

„Körülbelül százhatvan gyermek van osztályainkon. Zömüket hazaengedjük karácsonyra, kivéve az intenzív osztály betegeit. Gyönyörű az a jóság, ami az ünnepek közeledtével árad a GYEK felé! Osváth Tibortól szép emberi vonás, hogy évről évre kezdeményezi a gyűjtést, hálásak vagyunk érte, ő pedig valódi családtagja az intézményünknek. A gyerekek mindig élvezik az adományokat és a bohócdoktorok látogatásait is” – mondta, majd hozzátette, 1996 óta működik a mozgalom Miskolcon.

Megtisztelő adni is

Osváth Tibort jól ismeri a Miskolci Nemzeti Színház közönsége, és húsz éve azok is, akik a GYEK-ben találkoztak vele, hiszen felejthetetlen az a kacagás, amit húsz éve kivált a gyerekekből egy-egy vizitje alkalmával, amiből bizony karácsonyra is jut.

„Egy ilyen alkalommal fogalmazódott meg bennem 2017 előtt, hogy gyűjtést kellene szervezni. Ebből kimaradt a 2020-as év, de így is már hatodszor fogtunk össze" – mondta, majd hozzátette, a hagyományokhoz híven egy nagybarcai és egy boldogkőváraljai intézménynek is jut majd az 1,3 millió forintos összegből.