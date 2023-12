Születésnapom előtt egyik barátom úgy köszöntött, hogy rajtam keresztül édesanyámnak is küldte köszöntését, mondván: minden születésnap az édesanya és gyermeke közös ünnepe, családi ünnep. Így van ez karácsonykor is, amikor Jézus Krisztus születésnapját ünnepeljük. Jól tesszük, ha ilyenkor az édesanyjára is gondolunk, és Jézussal együtt Máriát is ünnepeljük. Erre tanítanak bennünket az evangéliumok, így tekintettek rá az első keresztények, az egyház szentjei és tudósai a századok során, ezt tették írók, festők és a többi művészetek képviselői. Ezt teszik a mai keresztények is, akik felismerik, hogy Mária és Jézus szorosan összetartoznak, nemcsak a karácsonyi idill szépségében és Jézus Krisztus nyilvános működésében, hanem nagypéntek drámájában is, amikor Mária, mint a leghűségesebb tanítvány, követi őt a keresztúton, és vele van szenvedésében is.

Mária egyszerre édesanya és egyben a női méltóság leghitelesebb képviselője is, aki nem féltékeny a fiára, és fia sem féltékeny az anyjára. Ha tehát ma nemcsak a gyermek Jézusról szólunk, hanem az anyjáról, Máriáról is, azzal egyáltalán nem tereljük el a figyelmet a kisdedről. Éppen ellenkezőleg: ahogy minden fiú az iránta való szeretet legkifinomultabb megnyilvánulásának tartja azt, amikor az édesanyját különleges becsben tartják, így van ez Jézus esetében is. Ezért tekintünk mi is nagy szeretettel Máriára, Jézus Krisztus édesanyjára, mert amikor őt dicsérjük, akkor valójában fiát dicsérjük, mégpedig a legelegánsabb és legtapintatosabb módon.

Szinte közhely, hogy a családban az anyának központi szerepe van. Amint igaz az, hogy a család feje az apa, ugyanúgy igaz az is, hogy a család szíve az anya. Ezért nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy az ideális család egy férfi és egy nő életre szóló szövetségén alapszik, amelyben a gyermekek lelki, szellemi fejlődése a leginkább biztosított. Benne a fiúgyermekek megtanulhatják az apa, a leánygyermekek pedig az édesanya szerepét, és egyúttal megismerkednek a másik nem sajátosságaival is. Éppen ezért minden egészséges társadalom arra törekszik, hogy erkölcsileg és anyagilag támogassa a családokat, rajtuk múlik ugyanis a közösség jövője. Az egyház és az egész társadalom közös feladata, hogy becsüljük meg a gyermekeket nevelő családokat, kitüntetetten a nagycsaládosokat.

Karácsony ünnepén Jézus Krisztus minden évben újra megszületik nekünk, és meg akar születni bennünk. Szívből kívánom minden olvasómnak, hogy erre a hírre fellobbanjon szívében az öröm és a remény: van értelme az életnek. Bárcsak eljutnánk arra a szent elhatározásra, hogy befogadjuk őt életünkbe! Segítsen ebben az újjászületésben mindannyiunkat Szűz Mária, Jézus Krisztusnak és az egyháznak az anyja, a mi égi édesanyánk!

Áldott karácsonyt és az újjászületés örömét kívánom minden olvasómnak!

Ternyák Csaba érsek

Egri Főegyházmegye