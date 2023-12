Olyan érdekes élményekben lehet része a Miskolci Színházbarátok Egyesülete tagjainak, amikre máshol nincs példa. Marien Orsolya elnök elmondta, a 2023-as évük eseménydús volt.

Az ő ötletük volt a gyűjtés

„Nagyon hálásak vagyunk, hogy részesei lehetünk a Miskolci Nemzeti Színház bicentenáriumi évének, illetve részt vehettünk a születésnapi rendezvényen, aminek méltó megünneplésének szervezését pályázati forrásból anyagilag is támogatni tudtuk másfél millió forinttal. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy az egyesületünknek is volt szerepe abban, hogy a 2022/23-as évadban folyamatosan legyenek előadások a Miskolci Nemzeti Színházban, hiszen a megemelkedett energiaárak miatt elindult gyűjtés ötlete tőlünk származik. A színház vezetése eleinte kétkedve fogadta ezt a felvetést, de mint tudjuk, Miskolc színházszerető polgárai összefogtak, aminek eredménye az lett, hogy a többi vidéki színházzal ellentétben a miskolci teátrumnak nem kellett bezárnia kapuit a nézők előtt 2023 téli hónapjaiban. Csodálatos érzés, hogy nemcsak kétszáz évvel ezelőtt volt fontos a miskolciaknak, hogy saját színházi társulatuk legyen, és Dérynéék ne menjenek tovább Kassára, hanem a mostaniaknak is fontos volt az, hogy ne maradjanak színház nélkül a téli hónapokra, és érezze a társulat, hogy a közönség valóban szereti és támogatja őket.”

Csodálattal teli alkotói beszélgetések

Az egyesület megalakulásának célja az is volt, hogy a tagok közelebbi baráti kapcsolatot alakítsanak ki a színház művészeivel. "Mivel 2020. március 4-én alakultunk meg, ami után 9 nap múlva bezárt minden a covid miatt, az első programunkat augusztus 24-én tudtuk megtartani. Ez jó ómennek bizonyult, mert ezen a napon volt 1823-ban a színház megnyitása is. Ráczkevy Ildikó alapító egyesületi tagunk beszélgető partnernek férjét, Harsányi Attilát, a színház színművészét hívta. A program közben szétnéztem, és tagjaink arcára óriási csodálat ült ki. Azóta már sokakkal találkoztunk, ugyanis havonta egyszer tartunk alkotói beszélgetéseket színészekkel, rendezőkkel, de volt, hogy vendégrendező is járt nálunk Ascher Tamás személyében. Ez utóbbira éppen ebben az évben került sor" – emlékezett vissza az elnök.

Nyitni akarnak

A huszonöt tagon túl nem terveznek többet felvenni az egyesületbe. Kelemen Judit, az egyik elnökhelyettes elmondta, szívesen látják a pártoló tagokat, akik ugyan nem rendelkeznek szavazati joggal az egyesületi döntések meghozatala során, azonban minden rendezvényre kapnak meghívót.

"A pártoló tagság azt jelenti, hogy valaki támogatja az egyesület munkáját, és ez nemcsak pénzbeli juttatást jelenthet, hanem például rendezvényhelyszín biztosítását, ha valaki ezzel rendelkezik, vagy például egy-egy üveg bor ajándékba adását a meghívást elfogadó művészeknek. Ezentúl ötlet szintjén felmerült bennünk az is, hogy ha facebookos felhívásunkra valaki az öt vagy tíz leggyorsabban reagáló közé kerül, akkor ő is kap meghívót a következő rendezvényünkre" – magyarázta az elnökhelyettes.

Holnap beszámolunk arról is, milyen különleges eseményeknek voltak részesei az egyesület tagjai, illetve hogyan támogatták még a színházat.