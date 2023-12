A lengyel blokád miatt – amelyhez a szlovák fuvarozók is csatlakoztak és elzárták az egyetlen, kamionok által is használható ukrán-szlovák átkelőt – a torlódások már hazánkban is érezhetők. Az Ukrajnába tartó teherautósok Magyarországon keresztül próbálják meg elérni úticéljukat.

A záhonyi határátkelőhelyen megnövekedett tranzitforgalom miatt több helyen kell terelésre számítani. A kilépő tranzitforgalom az elmúlt napokban a határátkelőhelyen rendkívüli mértékben megnövekedett, a 4-es főúton az Ukrajna felé tartó kamionok kilométeres sorokban várakoznak. A szóban forgó átkelőhely alapesetben is jelentős forgalmat bonyolít, folyamatosan túlterhelt, hiszen jelenleg ez az egyetlen olyan átkelőhely, amelyen hazánkból Ukrajna irányába kiléphetnek a tehergépjárművek.

A rendőrség teljes kapacitással működteti a határátkelőhelyet, de a várakozási idő ennek ellenére is több órás. Ennek főként az az oka, hogy hiába gyorsítják a kiléptetést a magyar rendőrök, ezzel az ukrán oldalon a fogadókészség és beléptetés gördülékenysége korántsem arányos.

Út széli problémák

A kialakult probléma miatt a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az út szélén veszteglő kamionokra, amelyek az érintett útszakasz járhatóságát nehezítik, valamint a járművekből gyakorta ki-be szálló sofőrök is balesetveszélyes helyzetet idéznek elő - tudtuk meg a Police.hu-ról. Ez jelentősen megnehezíti a környéken élők mindennapjait, ezért a rendőrség köszöni a türelmüket és megértésüket. A rendőrség célja, hogy a jelenleg fennálló közlekedési helyzetet megnyugtatóan kezeljük és a problémát mielőbb megszüntessük.

Rendőrök vigyáznak az út szélén

Fotó: police.hu

Azért, hogy a közlekedés biztonságára is veszélyt jelentő állapot mérséklődjön, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a főúton várakozó teherautókat Kisvárdánál – már november 30-ától kezdődően – a 4-es számú főútról a 4145-ös útra terelik. A kamionok a főútra szakaszosan, rendőri irányítás mellett, Tiszabezdédnél térhetnek vissza.

Szlovákiában várakoztatnak

Az M3-as autópálya irányából az ukrán határ felé tartó kamionokat az Őri lehajtónál – december 1-jén 21 órától kezdődően – leterelik az autópályáról és a Csengersimán lévő átkelőhely felé irányítják, ezzel is csökkentve a záhonyi átkelő terheltségét és a 4-es főúton várakozó kamionok számát.

A rendőrség a helyzet megoldása érdekében folyamatosan együttműködik a szlovák hatóságokkal, mivel az Ukrajnába tartó kamionok egy része jelenleg Szlovákiában várakozik.

Ellenőrzés

Fotó: police.hu

Kérik a tehergépjárművek vezetőit, hogy fokozott figyelemmel, a rendőrök jelzéseinek, utasításainak megfelelően közlekedjenek! Legyenek türelmesek és a kialakult helyzetről, az aktuális várakozási időről folyamatosan tájékozódjanak a rendőrség honlapján, valamint készüljenek fel a hosszabb várakozási időre!

Érdemes figyelni

Felvetődött, hogy a Záhony környéki poblémák miatt a vármegyénkbeli szlovák-magyar átkelőhelyeket használják majd a kaionosok egérút gyanánt. Mint megtudtuk, egyelőre nem tapasztalható olyan forgalomnövekedés, amely korlátoná, lassítaná a gépjárműforgalmat a sátoraljaújhelyi, vagy a tornyosnémeti közúti határátkelőknél. Útnak indulás előtt érdemes tájékozódni.