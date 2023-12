A referens sok biztonságban megtett kilométert és sok csillogó szemű gyermeket kívánt az alapítványnak.

Ahol gondokodnak majd róla

Az ünnepélyes busz átadást követően a szülőket tájékoztatták az új lakhatási lehetőségekről, ezért érkezett Nagyné Tóth Anikó is. „ 34 éves Dawn-szindrómás gyermekem jár ide a napközibe, több min 10 éve. Nagyon szeret itt lenni. Mi ketten élünk, mert az édesapja hat éve meghalt és én is idős vagyok már, ezért nem tudom, hogy meddig tudok róla gondoskodni. Keresek egy megnyugtató elhelyezést a számára, ha én már nem leszek. A rokonok távol élnek és nem elvárható, hogy magukhoz vegyék. És ő is elég önálló ahhoz, hogy meg tud majd a kvázi önálló élettel birkózni. És én is megnyugszom, hogy egy biztonságos és szeretetteljes közeben hagyhatom, és az elhelyezése megoldódik” - mondta.