Egyesek a hatalmas hanghatásokat miatt kedvelik, de ugyanannyian pont emiatt ódzkodnak a pirotechnikai eszközöktől szilveszterkor. Vannak olyanok is, akiknek nincs szilveszter petárda nélkül, még úgy sem, hogy tisztában vannak vele, mennyire veszélyes.

Recsegő, forgó, kézbe fogható vagy rögzíthető, főként ilyen termékeket keresnek ilyenkor a családok, mondta tapasztalatait Venczel Tamás, a miskolci Party Bolt üzletvezetője. „Idén a kisebb játékos darabokat és a sorozatlövő telepeket vásárolják és keresik a legtöbben, ezek többlövetűek”- magyarázta. Majd hozzátette, minden korosztály szívesen vásárolja, gyermekesek is, mert vannak nem kifejezetten hangos játékok, de nagyon szépek is, most az akciós vagy gazdaságosabb kiszerelések a legkelendőbbek- mondta a bolt üzletvezetője.

"Fellövöm, és érzem az adrenalint"

Jenei Marcell édesapjával érkezett a boltba, hogy válogassanak. A fiatalember elmondta, nagyon szereti a tűzijátékot, de a hangját már kevésbé. „Jönnek majd át a barátaim, és velük jó lesz fellőni. Fellövöm, és érzem az adrenalint – érzékeltette Marcell.

Tamás és családja hármasban fognak ünnepelni. Ők a gyermek miatt kerestek tűzijátékot, ezzel zárják le az évet jelképesen is.

Évának egész más a véleménye. Kifejezetten tart a tűzijátékoktól és a velük járó hanghatásoktól. „Én felesleges pénzkidobásnak érzem ezeket, félelmetes a hangjuk is, és még veszélyesek is és nagyon drágák. Én biztos, hogy nem vennék sem magamnak sem a gyermekemnek, hogy durranjon egyet és szép fénye legyen valaminek pár másodpercig, szerintem ez nagy luxus, ablakon kidobott pénz”-szögezi le.