A munkálatok során rongálhattak

„A magaságyásokban korábban elhelyezett föld kiszedésének munkálatai közben a földmunkát végző gépek a csillagokban sérülést okoztak” – ismerte el a városháza sajtóosztálya. Az eredeti cikkünk alatt többen siralmasnak nevezték a téren uralkodó állapotokat és voltak olyanok is, akik az időzítést vonták kérdőre. Portálunk munkatársa akkor beszélt egy ott lakóval is, aki látta a munkásokat dolgozni. A nevét nem szerette volna, hogy közöljük, azonban azt elmondta, hogy voltak, akik lapáttal estek neki a csillagok körül lévő földterületnek, azonban érkezett egy munkagép is, ami megsérthette a csillagokat. Arra is kitért, hogy korábban a csillagok épek voltak. A program egyébként a „növénypusztulások miatt a földcserét, majd időjárás függvényében növénytelepítést” végzik.