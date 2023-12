Pataki János, a Miskolcon élő festő-, képzőművész és gyűjtő nem szokványos életet él. Karácsonykor végképp nem – írta meg róla 2003-ban, karácsonyi számában az Észak-Magyarország.

„Az ünnep közeledtét a lakásában csak egy, a roskadásig megpakolt polcra eszkábált égősor jelzi. Egész évben...”

„A mi életünkben nincsenek piros betűs ünnepek. Szeretnénk ennek a nyavalyás életnek minden egyes napját ünnepként megélni. Szomorú vagyok amiatt, hogy a legtöbb ember - jelen esetben - csak erre a három napra koncentrál, ilyenkor próbál meglepően kedves lenni mindenkivel és árasztja magából az „ünnepi” hangulatot. Aztán huszonhetedikén újra beletapos a másikba lelkiismeret-furdalás nélkül és nem is emlékszik, hogy pár nappal azelőtt milyen szívélyesen kívánt kellemes ünnepeket ugyanannak az illetőnek” – idézi a művészt a cikk.

„A karácsonyfa is megér egy misét. Az itthoni dzsungel miatt általában lakáson kívülre szorul, pedig igazán csodálom azokat a gyönyörű fákat. Úgy tekintek rájuk, mint egy díszbe öltözött asszonyra, és szinte meg sem merem érinteni. Sokszor áprilisig is gyönyörködünk benne. Most is valószínűleg a folyosóra kerül, de attól még szép lesz. Mindig szép..." - mondta Pataki János.