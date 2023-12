A felújítás során többek közt leszigetelték az épületeket, lecserélték a nyílászárókat és korszerűsítették a fűtési rendszereket. A megújult épületeket délután ünnepélyes keretek között adta át Csöbör Katalin, a térség országgyűlési képviselője és Szarka Tamás, Felsőzsolca polgármestere.

- Felsőzsolca jelentős fejlődésen esett át az elmúlt években, évtizedben - hangsúlyozta beszédében Csöbör Katalin, országgyűlési képviselő. - Voltak olyan beruházások, amelyek látványosak voltak, gondolok itt például az M30-as autópálya megépítésére, a kerékpárút-hálózat kiépítésére, a sportpálya korszerűsítésére. De mondhatnám a járdák, buszmegállók építését, korszerűsítését vagy az óvoda, iskola fejlesztéseket is. És voltak olyan beruházások is, amelyek nem voltak annyira látványosak a nagyközönség számára, de hasznosak és szükségesek voltak. Ilyen ez a mostani beruházás is, amelynek során csaknem 145 millió forintos európai uniós forrásból korszerűsítettük a város önkormányzati intézményeinek energetikai rendszereit.