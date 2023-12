Folyton mozgásban tartják a szikszóiakat közösségi programjaikkal. 23-án ért véget az élő adventi kalendárium, másnap pedig már rögtön el is kezdődött a karácsonyfa szépségverseny, ahol a mára már tizenöt "jelentkező" feldíszített növényre december 31-éig lehet szavazni. Akár többre is, ha több nyerte el a tetszését a szavazónak. Eredményhirdetés január 2-án lesz, amikor még a voksolók közül is megjutalmaznak néhányat egy-egy ajándékkal.