Kerek és szögletes csokoládé helyett azonban zselés és kókuszos található a klasszikusok között, marcipános és oreos az újítóakból, valamint egészen különleges, ma divatos étcsokoládés és tojáslikőrös, sőt, cukormentes és paleo változat is van. Az árak pedig ugyanennyire változóak: ezertől tizenkétezerig kínálják kilogrammját a szaloncukornak. Természetesen ez már a márkától is függ. A híres neves dobozosak általában ötezertől nyolcezerig tartanak, az egyszerűbb zacskós csomagolásúak pedig 3-4 ezresek. A Búza téri piacon még ezek alatt is vannak kilogramm árak.

A megszokottat veszik

Szeretjük az újdonságokat, hiszen izgalmat adnak az életünkbe, a megszokott azonban biztonságot nyújt, és e kettőre egyformán szükségünk van, kinek-kinek eltérő mértékben. Egy asszony három marokkal pakolt zacskóba három különböző ízesítésű szaloncukrot. Érezhető volt, már nem először vesz ezekből. Kérdésemre azt mondta, ezek a kedvencei: mogyorós, csokoládés és tejkaramellás.

A kevesebb néha több

Nagy Mónika évente több kilogrammal bevásárol szaloncukorból az adventi időszakban. "Régebben fejenként kapott minden családtag egy teljes kilót a legkedveltebből. Azokon felül pedig nyilván vettünk olyat is, amit mindenki szeret, ilyen például a robbanócukros, a zselés, újabban a sportszeletes és a töltött csokoládésak. Egyetlen fajtával nem vagyok kibékülve most, és abból egyszerűen nem is találok jót: az a kókuszos. Most már mindegyik fűrészpor ízű, pedig minden éven megkóstolunk egy-egy márkát" – mondta a kétgyermekes családanya, aki saját bevallása szerint ma már 6 kilogramm helyett csak hármat vesz, mert fontos az egészségtudatosság is.

Gyerekként szerettük

Hegyaljai Sándor azonban egyáltalán nem eszik ma már szaloncukrot, másfajta csokit igen. "Érdekes, hogyan változik az ember, hiszen gyerekként szerettem a marcipánt is, most meg meg nem kóstolnám. Ráadásul inkább olyan ételeket választok, amik egészségesek, például halat vagy fokhagymát. Gyerekként még azt is szerettem, hogy feltettük a fára a szaloncukrot, s mikor megettem, vissza lehetett zárni a csomagolását" – mondta, majd hozzátette, a csokoládéfüggők sem maradtak meg, azokat is elfogyasztotta.

Ma hasonlót csak alkoholos változatban látni a Búza téri piacon.