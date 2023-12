A Magyar Vöröskereszt vármegyei szervezete hétfőn tartotta hagyományos véradók napi ünnepségét a váregyeháza dísztermében, melyen köszöntőt mondott Bánné Dr. Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke és Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt vármegyei szervezetének igazgatója.

Véradóbarát munkahely

- Örülök, hogy tagja vagyok az önök közösségének, hiszen amikor csak tehetem magam is adok vért – kezdte köszöntőjét a közgyűlés elnöke. Holnap ünnepeljük az önkéntesség napját és ebből a szempontból is szerencsés a mai ünnepség időpontja, hiszen a véradók is mind önkéntesek, méghozzá pótolhatatlan önkéntesek, nélkülük nem működne a betegellátás, gyógyítás – fogalmazta meg. A véradás nélkülözhetetlen, mert a vér mesterségesen nem előállítható és a hazai egészségügyi intézmények ellátásához éves szinten közel 400 ezer véradásra van szükség.

- Mi itt a vármegye önkormányzatánál szorosan együtt működünk a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetével, rendszeresen szervezünk véradást, a Véradóbarát munkahely elismerést egy hete vehettük át, amelyet rajtunk kívül még 18 szervezet kaphatott meg, büszkék vagyunk erre a közös sikerünkre is – hangsúlyozta az elnök még egyszer kiemelve a véradás fontosságát.

Betegek, akik enélkül nem éltek volna túl

- Köszönöm a vármegyei önkormányzatnak a több mint tízéves együttműködés, hogy ezen a helyszínen tudjuk köszönteni a véradókat – mondta el a Magyar Vöröskereszt képviselője. - A kollégáim és jómagam gyakrabban találkozunk a másik oldallal, akik kapják a vért, azokkal a betegekkel akik enélkül nem éltek volna eddig, nem éltek volna túl és nem lenne reményük a teljes gyógyulásra. Én az ő köszönetüket szeretném önöknek átadni hiszen amellett, hogy sokszor adtak vért a rendszeresség ami még egy sokkal fontosabb dolog számunkra, hiszen ez tartja fenn a vérbiztonságot és a hazai egészségügyet – fejtette ki az igazgató. Legközelebb is számítunk önökre – tette hozzá.