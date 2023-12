Az ünnepi díszbe öltözött Millenniumi parkban kinyitott múlt héten a korcsolyapálya is, illetve felgyulladt a hit gyertyája a város adventi koszorúján. A rendezvénysorozat tovább folytatódott advent második hétvégéjén. Pénteken volt a Szeretetnap az Encs Városi Sportközpontban, ahol fellépett Pető Zsófia és Cselepák Balázs. Szombaton a korcsolyapálya, illetve az adventi vásár várta az érdeklődőket, majd a Mindenki karácsonyfája díszítése kezdődött el, délután is számtalan program közül választhatott a közönség: Schultz Gellért koncertje után a Három Királyok Adventi műsora mellett karácsonyi dísz készítésére is volt lehetőség a Városi Galériában, és a a Discover Band is színpadra lépett. A jelenlévőket a Rock Mikulás szórakoztatta az Encsi Művelődési Központban.

Ma, azaz vasárnap 15 órakor gyújtják meg a második adventi gyertyát a Városháza parkjában, Kusnyír László református esperes ünnepi gondolatainak kíséretében. Szintén ezen a napon 14 és 19 óra között folyamatosan nyitva tart a korcsolyapálya a Millenniumi parkban.