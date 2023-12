Becsengetés címmel rendhagyó irodalmi órát rendeznek december 13-án Miskolcon a Diósgyőri Gimnáziumban hangoskönyvekről, látássérültekről. Az előadást Takács Pető Péter, a Vakok és Gyengénlátók Bükki Egyesületének elnöke tartja.

2019-ben alakult meg a Vakok és Gyengénlátók Bükki Egyesülete, azzal a céllal, hogy egyéb tevékenységek mellett hangoskönyveket is készítsen. Ahogy készültek az első darabok, kezdtek el gondolkozni a hogyan továbbon. Ekkor jött egy ötlet, hogy mi lenne, ha egy 45 perces előadás formájában megismertetnénk a diákokkal is a tevékenységüket, beavatnák őket abba, hogy is készül egy hangoskönyv, miért készítenek idegennyelvű hangoskönyveket is. Ezzel párhuzamosan beszélnek a látássérültek, vakok mindennapi nehézségeiről is. Egy ilyen rendhagyó óra lesz jövő szerdán is, az egyesület célj, hogy felhívja a felnövekvő nemzedékek figyelmét a társadalomnak erre a rétegére. "Jó lenne, ha rájönnek, hogy a passzív sajnálkozás helyett jobb, ha inkább segítenek. Akkor már nem feleslegesen telt el az a negyvenöt perc. Minden alkalommal ebben bízunk" - fogalmaznak.