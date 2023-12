A szombatihoz képest – amikor szinte egész nap esett – kellemesebb idő fogadta a Miskolci Régiségvásáron résztvevőket vasárnap. Ám ottjártunkkor – 10 óra magasságában – a korábbiakhoz képest visszafogott érdeklődés volt a meghatározó.

Ajándékkeresés

- Inkább ebéd előtt jönnek az emberek, utána már nem jellemző a nagy forgalom és mi is csomagolunk, főleg ma, hogy játszik a Diósgyőr is – jegyezte meg mosolyogva az egyik árus. A kínálat a szokásos volt – régiségek – ám a manófigura őrület itt is megmutatkozott, minden méretben kínálták a bábukat a 20 centistől a méteresig.

Imre ez utóbbiból szerzett be kettőt, szeretik a gyerekek vannak kisebb példányok és még nem is látott ilyen méretben – indokolta döntését. Fejtörést a karácsony előtti elrejtés okozott számára, de voltak ötletei. Más jó méteres Jézus szobrot cipelt, de a porcelánfigurák is változatlanul őrzik népszerűségüket a vásárlók körében.

Ferenc nevenapjára egy festményt szeretett volna kapni, nagy műgonddal tanulmányozta a kínálatot. Egyszer-egyszer egész különleges, értékes darabokat is ki lehet fogni, de sokszor a keret többet ér, mint a vászon – jegyzi meg szarkasztikusan.

Sokan a karácsonyi ajándékozás kellékeit igyekeztek beszerezni, volt is kínálat életnagyságú angyalkától a különböző retro dekorációs elemekig. Érdekes megfigyelni, hogy a Déryné utcában a „nyugdíjas” soron milyen hasznos s kínálat és az árak is közelebb járnak a realitásokhoz sőt az alkupozició is kedvezőbbnek mutatkozik.