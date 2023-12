Karácsony előtt inkább a húsárut és a zöldségeket vásárolták meg az emberek a piacon. Az ünnep után pedig a mai napon nyitottak ki először. Bár a legtöbb pult még üres vagy a boltok sem nyitottak ki, akadt árus, akit meg tudtunk kérdezni arról, hogy mit visznek most a vásárlók.

,,A legtöbben most inkább a gyümölcsért jönnek” – mondja a búza téri piac egyik árusa. ,,Még mindenkinek otthon van a sok finomság, amit elkészítettek karácsonyra. Azonban sütőtököt, citromot már vittek tőlük. A kiegészítő zöldségeket, mint a burgonya, hagyma azokat most még nem viszik a vásárlók. Majd inkább az újabb hosszú hétvége előtt érkeznek a piacra az emberek, hiszen addigra több minden elfogy, illetve a szilveszter elengedhetetlen összetevőit is beszerzik minél hamarabb” – tette hozzá.