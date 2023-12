- Nem rugaszkodott el a valóságtól, a fiatalkori barátai megmaradtak, és nem feledkezett el a szülővárosáról sem. Igaz, most már több mint két évtizede nem él köztünk, az Ózdi Hős jelző azonban mégis rajta maradt. Így van ez rendjén. Sokat küzdünk azzal, hogy a városunkkal kapcsolatban a megítélés megváltozzon, levetkőzzük magunkról az előítéleteket. Nem egyszerű, sőt nehéz feladat. Majka azonban ebben is segítséget tud nyújtani. Rajta keresztül ugyanis az ország bármely pontján azt látják az emberek, hogy Ózdon is voltak, vannak tehetségek.

Még 2021-ben

Majoros Péter díszpolgári címét Zsuponyó Anett alpolgármester terjesztette fel még 2021-ben, amit a város polgármestere és a képviselő-testületi is támogatott. A hivatalos indoklás szerint Ózd Város jó hírnevét vivő zenei és televíziós pályafutása, szülővárosához kötődése, az egészségügy és sport területén nyújtott önzetlen és jótékony támogatása, személyes példamutatása elismeréseként kapta a díjat a népszerű előadó, aki az elismerés átvétele után a vendégekkel megosztotta a gondolatait is.

Hálás vagyok szülővárosomnak, hogy gondoltak rám, és ilyen rangos elismerést kaptam. Számomra Budapesten sem volt kérdés, hogy ózdi vagyok és szívem mélyén mindig is az maradok

- tette hozzá Majoros Majka Péter, Ózd 53. díszpolgára. - Nagyon sok fiatalkori emlék és élmény fűz a településhez, a személyes kapcsolatokat pedig mind a mai napig fenntartom. Fontos a család, fontosak a barátok. Kimondani is sokkoló: már 21 éve nem élek is, de hálás vagyok Ózdnak, hogy kitanított, felnevelt, és ennyi idő után sem feledkezett meg rólam. Sok díjat kaptam, mint mindenki, így én is nagyon szeretem az elismeréseket. Két éve a borsodi önkormányzat alkotói díját vehettem át, most pedig díszpolgár lettem Ózdon. Számomra mindkettő fantasztikus dolog. Dancsok Tamás, Lampii barátom szokta mondani, hogy kétféle ember létezik: az egyik ózdi, a másik pedig az akar lenni. Van benne valami.

Új műsor készül

A díszpolgári cím átvétele után egy pódiumbeszélgetés során Majka visszaidézte az ózdi éveket, pályafutásának kezdetét. Beszélt a buktatókról, a sikerekről és a komoly áttörésekről is.

Majka és családja a díjátadó rendezvényen | Fotó: Marosréti Ervin

- Megjelenés előtt sokszor gondoltam azt, hogy egy-egy dalból sláger lesz, aztán mégsem így alakult. Teljesen kiszámíthatatlan, hogy végül mi lesz belőle - fogalmazott Majka. - Az új videóklip, a Balhé fogadtatása kedvező, szeretik az emberek. Most is legalább nyolc-kilenc olyan dalunk van, ami kiadásra vár, úgyhogy ebből a szempontból az előttünk álló időszak termékenynek ígérkezik. Tavasszal pedig igyekszünk újra bevenni az MVM Dome-ot, hazánk legnagyobb fedett csarnokát. A 80-as, 90-es évek slágereit ötvözzük a saját dalainkkal, tehát egy érdekes és teljesen új program vár az emberekre. Egy olyan látványvilággal, ami ugyancsak kuriózum lesz. Bízom benne, hogy sok ózdi is ellátogat majd a bulira, mert mindig nagy öröm számomra, ha találkozhatok velük.