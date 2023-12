"Az intézmény sok változáson ment át az évtizedek során, fenntartók, vezetők, dolgozók cserélődtek, de változatlan maradt az a pedagógiai-pszichológiai szemlélet, amely minden gyermeket egyedinek és értékesnek tart, akkor is, ha nem tipikusan fejlődik, ha megkésett fejlődésű, vagy éppen egész életére kiható fejlődési zavarral küzd. Amikor a bizottság ünnepel, azokat az SNI-s gyermekeket nevelő családokat is ünnepli, akik minden nehézség dacára napra nap küzdenek azért, hogy gyermekeiket befogadják az oktatási-nevelési intézmények, elfogadják társaik, és egyenrangú - bár különleges bánásmódra szoruló - állampolgárként ismerje el őket a társadalom" – nyilatkozta Antal Anita, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Szakértői Bizottság vezetője, főigazgató-helyettes a jubileumi ünnepség kapcsán. - "A rendezvény minden előadása, produkciója azt az egységet, összetartozást, közös gondolkodást, szellemiséget szeretné megmutatni, amely a szakszolgálatokat, és a megyei bizottságunkat is működteti.

Paramuzsikusok (Csekéné Altrichter Judit vezetésével) nyitották meg az ünnepséget, játékukban mélység és tisztaság, a zene őszinte szeretete csendült fel. Kalotaszegi táncokat adott elő két pszichológus (Zörgő Emese és Simon Lilla) demonstrálva mindenki számára, hogy a ritmusok, dallamok, ütemek szabályai között hogyan nyílik meg a tánc szabadsága. Steigervald Krisztián generációkutató beszélt a mai alfa generációs gyermekek és az őket nevelő X generációs szüleik és pedagógusaik közötti generációs szakadékról. Előre vetítette, hogy a jövő pedagógiájának azzal a kihívással kell szembenézni, hogy a fiatal generáció élmény/ismeret/információszerzése radikálisan másféle csatornákon keresztül történik, mint a korábbi generáció tagjainál, így a hagyományos pedagógiai módszerek egyre kevésbé lesznek hatékonyak, új szemléletre, megújuló módszertanra lesz szükség.

Tovább folytatják az elkezdett munkát

Dr. Zahuczky Katalin, a GYEK gyermekrehabilitációs osztályának főorvosa előadásában arról a munkáról beszélt, amit Velkey László professzor évtizedekkel ezelőtt megálmodott, utódai pedig tovább folytatják. A gyermekrehabilitációs osztályon a bármilyen okból sérüléssel, speciális igénnyel, mozgásában vagy érzékszerveinek működésében akadályokkal küzdő gyermekek ellátásának lényege, hogy a lehető legjobb körülmények közt, a lehetőségeket maximálisan kihasználva rehabilitálják, integrálják, és újra saját közegébe visszaengedjék őket.

Az előadások után a bizottságban dolgozó logopédus, Kozaróczyné Cseh Enikő saját készítésű emeletes tortája, és hidegtálak várták az ünneplőket. A résztvevők szerint a rendezvény meghatóan szép produkciókkal, színvonalas előadásokkal hűen képviselte a bizottság szellemiségét.