Áprilisban új vezetőt választottak élükre. "1982-től, negyvenegy éven keresztül Szabó Mária volt az egyesület irányítója, szervezője és egyben motorja is. Most lemondott tisztségéről, és az új elnök Novák Erika lett. Ő ragaszkodik a régi hagyományokhoz, de újító szándékkal egy kicsit másképpen is fog a feladatokhoz. Érdekes és izgalmas évet zártunk ezáltal" – mondta a titkár.

Újításként új oldal

Az egyesület létrehozott egy új Facebook-oldalt. "A 21. századhoz hozzátartozik az internethasználat, és a közösségi oldalakon való megjelenés. Itt azonnal tudunk információkat átadni tagjainknak, korábban ezt hírlevélben tettük meg – mondta Gerő Ágnes, aki beszélt pályázatokról is. – Az egyik segítségével jutottunk el Egerbe az ősz folyamán. Ugyanekkor rendeztük meg a Kulturális Fesztiválunkat, ami nagy sikerrel zárult. A Diósgyőri Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központban utoljára 2018-ban találkoztunk. A covid-járvány időszaka alatt pedig az online térben oldottuk meg a fesztivált. Mindenki munkáját értékeltük oklevéllel és tárgyi jutalommal."

Különböző foglalkozásaik vannak

Minden hónapban van önérvényesítő, kézműves és zeneterápiás foglalkozásuk. "Az első kettőt mindig különböző témákban tartjuk. Volt például Márton-napi, amin rajzos feladatok vannak, vagy az ezzel kapcsolatos verseket vesszük át, de ettünk már libazsíros kenyeret is. Ha pedig ősszel kapcsolatos, akkor már előzetesen kell gyűjteni falevelet. A sok helyszínen fellépő paramuzsikusaink a Tüskevár iskolában tartják foglalkozásaikat heti másfél órában. Nagyon megható tud lenni szereplésük például az adventi gyertyagyújtáson.

Hogyan segítik tagjaikat?

Önálló életviteli centrumot hoztunk létre, ami elsősorban bentlakásos intézményben fogyatékkal élők mindennapjait segíti. Ezeken a foglalkozásokon ismerkedhetnek meg az internet világával. Hétfőnként délelőtt 10-től délután 2-ig elérhetőek vagyunk az alábbi telefonszámon: 0630/347-7963. Személyesen is meg lehet keresni az egyesületet a Szeles utcai iskolában, ahol például jogi tanácsadást is nyújtunk – sorolta a titkár, majd beszélt arról is, figyelnek a vidékiekre is, hiszen vármegyeszerte már csaknem háromszáz taggal rendelkezik az egyesület. – Ajándékcsomagokat juttatunk el a Miskolctól távolabb lakókhoz, de természetesen minden miskolci programunkra meghívjuk őket is."