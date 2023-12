Huszonegyedik alkalommal rendeztek óévbúcsúztató estet a füzérradványi Károlyi-kastélyban a Füzérradványért Alapítvány szervezésében. Az eseményen megnyitó beszédében dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő emlékeztetett rá, hogy a programsorozat a kilencvenes években kezdődött. Hozzátette: a program résztvevői részévé váltak és válnak annak a szép és nemes zempléni hagyománynak, ami közel negyedszázada kezdődött - a kilencvenes évek közepén – hogy együtt búcsúztassuk az óévet – mint tették ezt 1948 előtt a Károlyi-család által üzemeltetett kastélyszállóban.

Figyelemfelhívásnak indult

A honatya azt is közölte: míg 1948 előtt az ilyen esték leginkább a szórakozásról és kikapcsolódásról szóltak, úgy a kilencvenes évek közepétől – a mostoha körülmények ellenére is – egyfajta figyelemfelkeltés és tenni akarás volt a rendezvények célja: hogy a térség szempontjából – ráirányítsák a közvélemény és a döntéshozók figyelmét is, milyen fontos a kastély felújítása. Ezeken az összejöveteleken megfordultak kormánytagok, idegenforgalmi szakemberek és mindazok, akiknek egyre inkább szívügye lett a Füzérradványi kastély. Ezért hozták létre 2005-ben a Füzérradványért Alapítványt is. Véleménye szerint mindezek sokat segítettek a közös munkában, amelynek eredményeként a kastély felújítása bekerülhetett a polgári kormány Magyar Kastély és Vár-programjába.

Dr. Hörcsik Richárd

Dr. Hörcsik Richárd hozzáfűzte: a programnak köszönhetően a közeli regéci, boldogkői, újhelyi, pataki és borsi kastélyok és várak mellett a Füzérradványi Károlyi kastély is megújulhatott. A munka 2019–ben kezdődött el és 2021. október 3-án került átadásra – idézte fel a képviselő. Arról is szólt: ezek a fejlesztések immáron lassan, de biztosan a térség fejlődését szolgálják, azóta is minden évben és évszakban a turisták ezreit vonzzák a térségbe.

A munkálatok befejezte óta Füzérradványban ezúttal már a második alkalommal tarthatták az óév búcsúztató koncertet – a felújított csodálatos falak között, s remélik ezzel egy új fejezete kezdődhetett el – a kastély életében. Kiemelte: az est lehetőséget kínál arra is, hogy egy kicsit fellebbentsük a fátylat a zempléni térség idegenforgalmi vonzerejének titkáról, ízelítőt adjon egy „csipetnyi zemplénicum”-ból. A zenét a Zempléni Polgárock együttes szolgáltatta két sztárvendéggel, Singh Vikivel és Bebével kiegészülve, a vendégváró süteményeket egy pácini műhely készítette, a pálinkát is helyi gyümölcsökből párolták le csakúgy, mint ahogy a borkóstoló során a méltán híres tokaj-hegyaljai bor kerül a pohárba és a pálházai étterem helyi specialitásait kínáló vacsora táplálja résztvevőket – mondta dr. Hörcsik Richárd.