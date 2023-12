Notebookokat adtak át Sajóvámoson a helyi általános iskola hetedik osztályos diákoknak. Az új számítógépeket Szentkirályi Alexandra Kormányszóvivő adta át, aki arról beszélt, hogy korábban soha nem látott lehetőség ez a mostani fiatalok számára. „Korábban mikor én fiatal voltam emlékszem arra, hogy óriási közelharcokat vívtunk azért, hogy néhány percre egy számítógépek közelébe kerüljünk” – ismertette. Hozzátette: ma már szinte mindenki számára elérhető a digitális világ a számítógépek által.

Az élet részévé vált

„Az életünk része lett a digitális világ, elég csak arra gondolni, hogy az ügyeinket is könnyedén és gyorsan intézzük számitógépen” – hangsúlyozta. Rámutatott: az látható, hogy kikerülhetetlen a digitalizáció robbanása a világban. „A digitális ismeretek megléte kiemelten fontos ebben a korban és ehhez nagy segítséget nyújtanak a most átadott eszközök a gyermekek számára” – húzta alá.

Arra is kitért, hogy a magyar kormány további céljai közt szerepel, hogy más évfolyamok is kapjanak majd számítógépeket. „Ez csak egy eszköz az a fontos, hogy a diákok és tanárok hozzátudják tenni azt a pluszt, amely az álmok megvalósításához szükséges” – részletezte.

Rengeteg új lehetőség

Demeter Zoltán arról beszélt, hogy országszerte több mint százezer laptopot oszt szét a magyar kormány az állami és egyházi iskolákban tanuló diákok számára. „Az ember életében nagyon fontos a tanulás és erre fontos, hogy minden eszköz meglegyen” – mondta. Rámutatott: ezen az eseményen nem csak eszközöket adnak át, hanem lehetőségeket is, hogy a tanulók minél könnyebben tudjanak a fejlődés útjára lépni.

„Az oktatásban való részvétel és tanulás mindannyiunk számára fontos és a most kiosztásra kerülő notebookok kapuk a tanuláshoz” – részletezte. Azt is elmondta, hogy ezek által a gyermekek könnyebben tudják felfedezi a világot és megérteni a tudományokat és a művészetet. „A magyar kormány számára kiemelten fontos az, hogy megfelelő hátteret tudjon biztosítani ahhoz, hogy a gyermekeknek minden szükséges feltétel adott legyen ahhoz, hogy minél jobban tudjanak fejlődni az oktatás területén” – emelte ki. Arra is rámutatott: olyan infrastruktúrát biztosítanak, amelyek segítenek a diákoknak a tudásuk elmélyítésében.

Cél a digitális esélyegyenlőség

Demeter Zoltán arról is beszélt, hogy fontos cél, hogy minden egyes gyermeknek meglegyen az a lehetőség, hogy megfelelő eszközökkel tudjon tanulni. „Manapság már elkerülhetetlen a digitalizáció az oktatás során, hiszen elég felnyitni egy ilyen gépet és egy percen belül minden előttünk van” – mondta. Azt is aláhúzta: a mostani eszközök könnyen hordozhatók, így a diákok egyszerűen tudják magukkal vinni, így mindenki számára előnyös lesz.

Váradi Lajos polgármester azt hangsúlyozta, hogy a notebookok jó helyre kerülnek és reméli, hogy a diákok versenyképes tanulását fogja elősegíteni. „Ez egy olyan program, amely elősegíti a digitális esélyegyenlőséget” – mondta.

Jövőre folytatódik

Folytatódik az oktatás modernizációja és digitális fejlesztése. A következő napokban megint rengeteg diák kap notebookot. A program a tervek szerint 2024 tavaszán az 5., 6. és 9. évfolyamon tanuló diákok eszközeinek kiosztásával folytatódik. A mostani notebookok annak a programnak a keretében kerültek átadásra, amely összesen 36 milliárd forint értékben valósul meg országszerte összesen 140 ezer notebook kiosztása révén.