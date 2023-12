Kékedi László, az MMA rendes tagja, annak népművészeti tagozatának vezetője, Kisgyőr polgármestere elmondta csütörtökön pakolás közben még a településen, hogy három évvel ezelőtt kezdődött a nemzet betlehemének a készítése a kisgyőri családi kézműves szaktáborban, melynek különböző részeit, különböző anyaországi és határon túli városok művészei készítették, de a logisztikai központ Kisgyőr volt.

Ez lesz a második alkalom, hogy felállítjuk a nemzet betlehemét, amely 17 darab szoborból áll, egy istállóból, egy harangtoronyból, haranglábból, illetve idén bővítettük 4 darab szoborral, illetve táblaképekkel is. Az alap Kárpát-medence 34 települése fafaragóinak önkéntes munkájával, és 64 népművészeti egyesület összefogásával készült el

– mondta.

Vízkereszt után szállítják vissza Kisgyőrbe

A polgármester hangsúlyozta, „minden évben vízkereszt után lebontjuk és hazahozzuk Kisgyőrbe a betlehemet. Most a következő 3 évre úgy egyeztünk meg az országgyűlés hivatalával, hogy a mi betlehemünk kerül az országházhoz” – mondta Kékedi László. Tehát vízkereszt után, január nyolcadikán fogják lebontani, és hazaszállítani a kompozíció darabjait.

A tavalyi szállításkor is ott voltunk, akkor "meglestük" a figurákat is

Fotó: Bujdos Tibor

Jó kis csapatmunka volt a kifaragása, 60 fő vett részt a táborban, és mindenki valamit csinált rajta. Más településekről és határon túlról is dolgoztak rajta, és a MMA tagjai is kivették a részüket a kompozíció megalkotásában. Összességében szerintem, több mint 100 ember. Ez egy közösségi munka volt, közösséget építettünk

– tette hozzá. - „Idén még Erdélyből is érkeznek szorgos kezek, akik segítenek majd összeállítani a betlehemet, remélhetőleg egy nap alatt" – mondta Kékedi László. A kamiont csütörtökön pakolták be, ma hajnalban indulnak, és ha az időjárás is úgy akarja, péntek délutánra készen is lesznek, egészítette ki a polgármester.

Több rétegben kezelték a szobrokat

Kérdésünkre a polgármester elmondta, hogy a szobrokat több rétegben kezelték favédő anyagokkal, hogy ellenálljanak az időjárás viszontagságainak.

Idén még szebb lesz, mert még jobban felfrissítettük az anyagot, felületkezeltük. Tavaly egy kis kapkodás volt a végén, de most az idén több időt szenteltünk erre és még precízebben igyekeztünk becsomagolni is őket, hogy elkerüljük az esetleges sérüléseket szállítás közben

– hangsúlyozta Kékedi László. Tájékoztatása szerint annak idején a covid lassította az elkészítést, olyan 2,5 -3 év alatt készült el a nemzet betleheme. De ez az idő elegendő volt arra, hogy alaposan átgondolják a megjelenést, mondta a polgármester, de véleménye szerint érdemes volt rászánni ezt a három évet, mondta Kékedi László.

A kisgyőriek nagyon büszkék rá

A munkához többek között nagyon éles vésőket, jó fabunkókat, fűrészeket használtak a népi szobrászok, akik rutinosan és gyorsan kezelték a felületet – számolt be a polgármester. Ehhez a munkához elsősorban jó kézügyesség, jó szerszámok és jó szemmérték és látásmód szükséges – emelte ki.