A könyvárak is emelkedtek, mint minden más az előző évekhez képest, de Kondás Vilmos tulajdonos szerint ezek azon a szinten vannak, hogy egy jó regényt, mesekönyvet még mindig meg lehet fizetni, és kiváló ajándék például karácsonyra. "Temették a könyvet már jó pár évvel ezelőtt, szerintem azonban ez örök, hiszen olyan élvezeti cikk, ami feltétlen fontos a mindennapi élethez. Gondoljunk csak a nyelvkönyvekre, útikönyvekre, vagy akár az értékes szórakozás nyújtó regényekre és mesekönyvekre.

Egyiket sem lehet megkerülni, és nem is lehet letenni, ha jó – mondta a tulajdonos, hozzátéve, sok információ és inger éri az embert mai világunkban. – A könyv egy mentsvár, ami kikapcsol a mából, hiszen az olvasás teljesen áthagol, érzelmileg is más világba visz. Ha olvasok egy jó könyvet, akkor le tudom vetkőzni a gondokat."

Óriási a kínálat

A Géniusz Könyváruház Ózdon és Miskolcon is megtalálható. A könyvesboltban negyvenötezer könyvcím van, ami Kondás Vilmos szerint sokkal magasabb szám, mint az ország bármely könyvesboltjának kínálatába tartozó adat. "Itt van a könyvpiac teljes palettája. Ami itt nem található meg, annál pedig törekszünk arra, hogy beszerezzük. Fontos, hogy nyitottak legyünk, és megtudjuk vásárlóinktól, hogy mi az, amire igényt tartanak – mondta, majd érdekességekről beszélt.

– A szakácskönyvek reneszánszukat élik, hiába a sok recept az interneten. Úgy gondolom, még ennek is más az olvasóélménye, ha kézzel fogható. Továbbá a hangoskönyvek tíz évvel ezelőtti felfutása után mostanra teljesen visszaesett az érdeklődés irántuk. Ma már nem keresik az emberek, mint ahogyan az enciklopédiákat sem, hiszen az interneten hihetetlen mennyiségben megtalálható az a lexikális tudás, ami ezekben benne van."

Ezeket a témákat keresik

Történelem, sport és gyerekeknek szóló könyvek – ezek a legkeresettebbek. "A régi klasszikus magyar mesék is újra divatba jöttek, ugyanis az édesanyák és a nagymamák is szeretnék kirángatni utódaikat a gépek világából, ráadásul arra is rájöttek, hogy a legkisebbek értik ezt a nyelvezetet, és fejleszti is őket. Fontos, hogy használják a képzeletüket, nem beszélve arról, hogy olvasással bele is élik magukat a történetbe, aminek akár szereplői is lehetnek. Karácsonykor kevés családnál nem kerül könyv a fa alá. Szerencsére évek óta negyedik-ötödik helyen áll a kedvelt ajándékok listáján. Már november elejétől felpezsdült a piac, a könyvkiadók pedig rengeteg olyan sztárírótól jelentetnek meg könyvek, akik már bizonyítottak – magyarázta Kondás Vilmos, aki még arról is beszámolt, a covid sem vetette vissza az olvasási kedvet. – Kényszer volt, hogy a négy fal között kellett lenni, ráadásul nyugtató hatással bírtak a történetek, amik egy másik világba repítettek az iszonyatosan szorongató valóságunkból."

Mit olvasnak a könyváruház-tulajdonosok?

Kondás Vilmos elmondása alapján annyit internetezik, amit feltétlenül szükséges. "Tornaszentjakabon születtem, gyerekként nagyon sokat olvastam, mert más szórakozási lehetőségünk nem nagyon volt. A regényeket szerettem, a Kőszívű ember fiaira mind a mai napig emlékszem, persze azóta már sokszor láttam filmen is, mint az Egri csillagokat vagy sok más történetet. Nagyon szeretek még ma is olvasni, főleg a múltat bemutató, történelmi jellegű könyveket. Mindenevő vagyok, de szeretem Bán Mór Hunyadi-sorozatát, Wilbur Smith vad Afrikáját, Frei Tamás vagy Lőrincz L. László írásait, ez utóbbi alkotóval jó barátság is alakult ki közöttünk, mert 1996 óta jár hozzánk dedikálni évente kétszer" – sorolta a tulajdonos, aki hétvégente akár három könyvet is elolvas, ha nekiáll.

Hogy lehet még többet kihozni belőle?

A Géniusz Könyváruházban egyedülállóan tankönyveket is be lehet szerezni, valamint tartanak Géniusz Napokat is. "Nálunk ez a Black Friday. Minden hónap második hétvégéjén (csütörtök-péntek-szombat) 20 %-ot adunk minden könyvből. Decemberben is lesz. Ezentúl sok eseményünk van: dedikálások, amikor pluszban is alá szoktunk íratni könyveket, amiket ugyanazon az áron lehet megvenni – mondta a szakember, aki elárulta, sok kezdőt karolnak fel.

– Júniusban a könyhéten csak helyi elsőkönyveseket támogattunk. Be is szoktak jönni hozzánk kezdő írók, hogy hogyan adjanak ki egy könyvet. Olyankor mindig elmondom tapasztalataimat: egy kezdő írónál a könyvet a borítója adja el, aminek olyannak kell lennie, hogy beleakadjon a szeme a vásárlónak. De akkor is megveszik, ha jó a témája" – mondta, majd hozzátette, harmadsorban az író neve a húzóerő, mint például a már említett Lőrincz L. Lászlónál.