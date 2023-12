Ehető erdő a címe Bózsó Gyula, az Északerdő Zrt. műszaki osztályvezetője legújabb könyvének, amely nemrég látott napvilágot: épp egy hete mesélt róla a szerző Hajdu Mariann szerkesztőnek. A héten – a beszélgetés második részében – előző könyvéről, az Erdő finom című kötetről is szó esik, kiderül, mi a kettő között a különbség, sőt, egy karácsonyi ajándék ötletet is elárul az erdész. Arról is mesél, hogy miért imádja a Bükköt annak ellenére, hogy Sopronban kezdte pályafutását, és miért és milyen könyve készül Miskolcról.

A beszélgetés kedd este 20 órától hallható a boon.hu oldalon.

Addig is hallgassák meg az 1. részt: