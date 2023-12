„Ne dobjátok ki az ünnepek után megmaradt ételt és süteményeket! Csomagoljátok be, és helyezzétek a kuka tetejére vagy mellé! Vannak, akik rászorulnak.” Ez a kérés terjed a Facebookon, melyet sokan helyeselnek – avatott be a részletekbe egy évtizede a megyei napilap. Az újságíró többeket megkérdezett, így a Vöröskereszt miskolci Hajléktalanokat Gondozó Központjának illetékesét is. A kukára helyezett ételfelajánlás működik, lakóhelyén ő is nap mint nap tanúja ennek, árulta el, de a hajléktalanszálló lakói is beviszik az intézménybe a kukán talált ételt.

„Sokszor nem is a hajléktalanok szorulnak rá erre az adományra, hanem egész családok jönnek, és a gyerekek, amint becsomagolt ennivalóra bukkannak, azonnal kibontják és megeszik” – mesélte. Ő azonban nem híve az ilyen fajta segítségnek, mert mint fogalmazott, soha nem lehet tudni, hogy a kihelyezett étel nem romlott-e. Inkább azt szorgalmazta, hogy a népkonyha az ünnepek alatt is működjön, ezt támogatók segítségével sikerült is elérni.