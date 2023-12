Az elmúlt években egyre elterjedtebb, hogy az igazi örökzöld helyett műfenyőt választanak a vásárlók karácsonyra. Környezettudatosságból vagy praktikusságból, ehhez igazodva már számos fajta és méret megtalálható belőle az árusoknál.

Műfenyő, de mintha élő lenne

Joóné Papp Helga eladó elmondta, hogy náluk a 90 centiméterestől egészen a nagyon magasig, a 250 centiméteresig megtalálhatóak a fenyőfák. ,,Vannak régebbi, hagyományosak is, amiket régebbi gyártástechnológiával készítettek. Ezek mellett pedig már az úgynevezett élő hatású fákkal is várjuk a vásárlókat” - tette hozzá.

De vannak már 3D műfenyők is, melyeknek az ágaik gumiból készültek és úgy vannak kiöntve. Ezek drágább kategóriának számítanak, az elkészítési módja miatt – mondta az árus. Hozzátette, vannak még dekor fák is, amiknek havas a vége vagy tobozzal is díszítve vannak, illetve tiszta fehér fenyőkkel is várják a vásárlókat, amelyre szintén kereslet van.

,,Mivel élő fenyővel is foglalkozunk, úgy gondolom, hogy felkapottabb már a műfenyő, ezekből is főként az élő hatásúakat viszik a vásárlók.” - mondta Joóné Papp Helga. Kiemelte, mindenféle méretet, illetve középkategóriájú fenyőket vásárolnak a vevők.

Rendkívül széles ma már a választék a műfenyőkből

Fotó: Bujdos Tibor

Az árak változóak, de 8000 forinttól egészen 20-25 ezer forintig is találhatóak különböző méretű, színű fák az árusoknál, a boltokban, de akár magasabb árkategóriájú fenyőket is felfedezhetünk.

Érdemes szétnézni a kereskedőknél és az interneten is, amennyiben műfenyőt szeretnénk karácsonyra, hiszen számos méretű, színű fát lehet manapság már találni, hogy az igényeinknek megfelelőt válasszuk karácsonyra.