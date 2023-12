Motörheadbangers Miskolc elnevezéssel rendeznek koncertet sok miskolci metalheaddel 2023 december 28-án, csütörtökön 19 órai kezdettel. A szervezők ezúttal az egyik résztvevőt Gerges Agenort mutatták be FB oldalukon.

A többi dobosunk sem kutyaütő, de fiatal - a Kőbányai Zenei Stúdióban is edződő - barátunk úgy üti a bőröket, ahogy a metal-nagykönyvben meg van írva. Miért döntöttél úgy, hogy dobos leszel?

A szüleim révén beleszülettem a rockzenébe (amiért azóta is nagyon hálás vagyok),így pedig a tesómmal együtt nagyon fontos lett számunkra az élőzene, bennünk volt az ambíció, hogy valamilyen hangszeren mindenképp szeretnénk zenélni. Mivel szinte mindenki, aki ilyen stílusú zenét hallgat, gitáros akart lenni, mint ahogy Balázs (az öcsém) is, így én mindenképp dobos akartam lenni. Meg amúgy is a dobosok a legmenőbbek.

Mit képviselt számodra Lemmy?

Nekem ő egy nagyon nagy rock ikon. Annyira karakteres volt minden tekintetben: megjelenés, stílus, hang... és nem utolsó sorban szakál. Szerintem abszolút utánozhatatlan.

Van-e kedvenc Motörhead dalod?

Hát az egyik a We Are the Road Crew, de több is van amit kiemelten szeretek. A Damage Case-t például anno játszottuk a Tisztakosszal, illetve a felkészülés alatt, amikor még arról gondolkodtunk, hogy mit játszhatnánk, Balázs mutatott egy dalt, ami most a kedvenc. Ez pedig az I Don't Believe a Word.

Milyen volt a felkészülés erre a koncertre?

Abszolút tömör, de nagyon király. Az egyik tervezett fellépő csapat visszalépett, így nekünk – Balázzsal és Bencsik Danival, valamint kiegészülve két korábbi rutinos taggal - lehetőségünk adódik játszani, amit egyébként is szerettünk volna. A négy blokk közül elvileg mi leszünk a másodikak.

A rövid idő ellenére szerintem nagyon jól sikerült a felkészülés, és nagyon oda fogjuk rakni magunkat a színpadon.

Mi a helyzet a saját zenekaroddal?

Jelenleg két nagyon friss formációban vagyok, amikkel még a műhelyfolyamatoknál tartunk, azokról sokat nem tudok mesélni. De a Mennykővel dolgozunk az új dalokon, demózgatunk. Koncert egyelőre nincs a láthatáron senkivel sem, de ami késik, az nem múlik.

Mit üzensz a leendő közönségnek?

Én az első Motörhead esttől kezdve, ami Miskolcon volt, majdnem mindegyik bulin ott voltam és nagyon jól éreztem magam. Meghatározó eseménnyé vált számomra. Nagyon örülök, hogy most én is játszhatok ezen az estén (nagyon szépen köszönöm a szervezőknek). Bárki, aki szeretne ugyanilyen maradandó koncertélményt szerezni, annak ezt nem szabad kihagyni.