Koronavírusról igen, de influenza járványról egyelőre nem beszélhetünk. Viszont a kettős fertőzés lehetséges. Ennek veszélyességéről és tüneteiről is érdeklődtünk dr. Rusvai Miklós virológusnál.

Átléptük a járványküszöböt

- Négy-öt héttel ezelőtt, a naptári 46. héten léptük át a járványküszöböt, ami azt jelenti, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) Légúti figyelőszolgálatának adatai szerint százezer lakosra kétszáznál több megbetegedés jut az országban. Az arányok vármegyékre lebontva nagyjából hasonlóak, csak néha hullámzóak, de szezonális szinten ez kiegyenlített – nyilatkozta szerkesztőségünknek dr. Rusvai Miklós virológus. - Háromszáz-négyszáz reprezentatív mintából körülbelül 60 százalék víruspozitív. A pozitív mintáknak pedig a 80 százaléka koronavírus, a többi egyéb légzőszervi vírus: influenza, metapneumovírus, parainfluenza, RSV, vagy más.

További erősödés várható

A erőteljesebb koronavírus pandémia még csak most következik.

Dr.Rusvai Miklós: Egy hete indultak erős emelkedésnek a számok

Fotó: MW



- Egy hete indultak erős emelkedésnek a számok. Bár jelenleg még fölfutóban van a koronavírus járvány, komolyabb pandémia inkább csak ez után várható. Valószínűleg az ünnepi bevásárlások és a családi találkozások gyorsítják a fertőzés terjedését. Viszont az kedvező, hogy a gyerekeknek most kezdődik az iskolai szünet, bár jelentős mérséklő hatása szerintem ennek sem lesz. Influenza járványról azonban egyelőre nem beszélhetünk – jelentette ki a vírusszakértő.

Gyenge omikron-variáns

A koronavírusnak, az influenzának és a náthának nem lehet megkülönböztetni klinikai alapon a tüneteit – tudtuk meg.

- A jelenlegi koronavírus egy a korábbi változatoknál jóval gyengébb omikron-variáns. A vezető tünetei közé tartozik: a tüsszögés, orrfolyás, torokfájás, levertségérzés, hőemelkedés. Esetleg a Covid-19-et a viszonylag ritkán jelentkező íz- és szagérzékelés elvesztése teszi felismerhetővé, de ez az eseteknek csak 1-2 százalékánál jelentkezik. Habár ritkán, de lehetséges az is, hogy valaki egyszerre kapja el a koronavírust és az influenzát. Azonban a tünetek ettől nem válnak súlyosabbá, inkább csak a hőemelkedés magasabb kettős fertőzés esetén – számolt be a járványügyi szakember.

Öt nap karantén ajánlott

A háziorvos minden egyedi esetnél eltérhet a központi ajánlástól.

- Az orvosok elsősorban az immunrendszerre bízzák a gyógyulást, mert a közforgalomban lévő gyógyszerek hatékonysága alacsony. Példaként említhetjük a Favipiravírt, amely mindössze 10 százalékkal enyhíti a tüneteket. Úgyhogy egyenletes szobahőmérsékleten az ágynyugalom a legjobb gyógymód. Központi előírás és karantén jelenleg nincs érvényben koronavírus fertőződésnél, csak ajánlatokat említhetünk. Ezeken a háziorvos szigoríthat, de nem kötelező érvénnyel. A klinikai tünetek jelentkezésétől számítva öt napig nem célszerű közösségbe menni. Ha valaki feltétlenül kénytelen, akkor viseljen maszkot! Ettől függetlenül alapvetően mindenkinek a józan belátására van bízva, hogyan kezeli a helyzetet – fejtette ki dr. Rusvai Miklós.

Nagyobb kockázatnál oltás

A pici gyerekekre nagyon vigyázzanak a szülők, mert őket még nem lehet oltani!

- A légúti vírusfertőzések megelőzését most is a maszkviselés tömegben és a rendszeres kézmosás teszi hatékonnyá, különösen a kockázati csoportokba tartozóknak. Ezek közé sorolhatók: a 70 év feletti idősek, szív- és érrendszeri betegségben szenvedők, cukorbetegek, immunhiányosok és a gyerekek. Nekik ajánlható a védőoltás felvétele is, mivel ha ők megbetegszenek, súlyosabb lehet a koronavírus-fertőzés lefolyása. A kórházi kezelést igénylő, súlyosan megbetegedetteknek azonban húsz százaléka 3 év alatti, akiket még nem lehet oltani és hatvan százaléka 70 év fölötti. Egyébként körülbelül egy hete indították be a regisztrációt az oltópontokon. Még mindig a régi típusú Pfizer-vakcinával oltanak. Az újabb vírusvariánsokkal szemben később érkezik majd hazánkba a Moderna vakcinaszállítmány. Az oltás előtt egyénileg érdemes tesztet csináltatni saját költségen, hogy leellenőrizzük, nem vagyunk-e betegek, de ezt a háziorvos rutinszerűen nem ajánlja fel. A megelőzés része lehet az immunerősítés is, leginkább a D-vitamin, esetleg Béres Csepp és Multivitamin fogyasztás. Továbbá az influenza elleni oltás felvétele is – sorolta a virológus.