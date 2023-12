Prof. Dr. Horváth Zita az intézmény rektora elmondta, a tanulás mellett a campus területén tudnak lakni a hallgatók, jók a sportolási és az étkezési lehetőségeik, van könyvtári szolgáltatásuk, valamint orvosi rendelő is segíti abban a fiatokat, hogy a tanulásra tudjanak koncentrálni. Megjegyezte, hogy széles kapcsolati tőkével rendelkeznek, így ezeket a partnereket is meghívták a nyílt napokra. Többen is éltek ezzel a lehetősséggel, ezáltal a fiatalok megismerkedhetnek az egyetem gyakorlati helyeivel vagy a duális képzésről is tájékoztatást kapnak.

Azt is láthatják a fiatalok, ha a Miskolci Egyetemet választják, akkor a munkaerő piac is várja őket, hiszen azok a vállalatok, cégek, amelyek megjelentek, potenciális munkahelyet is jelentenek a fiatalok számára

- emelte ki a rektor.

Missziónak tekintik

,,Azt gondolom, hogy ha valaki tovább akar tanulni, akkor szinte mindent megtalál a Miskolci Egyetemen, valamint megkap minden segítséget, hogy a döntése stabil legyen és utólag ne bánja meg. Idén már szeptemberben nagyon sok olyan fiatal kezdte meg nálunk a tanulmányait, akik az ország különböző részeiről érkeztek hozzánk, aminek nagyon örülünk.” - hangsúlyozta Prof. Dr. Horváth Zita.

,,Észak-Magyarország tudásközpontjaként olyan missziót is felvállaltunk, hogy az itt élő fiatalok számára továbbtanulási lehetőséget biztosítsunk, hogy ne keljen elmenni messzire. Azt próbáljuk megmutatni, hogy nem is érdemes, mert mind az, amire nekik szükségük van, itt helyben megtalálják. Nagyon remélem ezek a nyílt napok kellő támpontot adnak - emelte ki számunkra.

Sportolókkal is megismerkedhetnek

A nyílt napokon a képzések mellett a különböző egyetemi rendezvényekkel, programokkal, sportolási lehetőségekkel is megismerkedhetnek a nyílt napokra érkezők. Ilyen többek között a MEAFC, az-az a Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club is. Számos olyan sportolója van az intézménynek, akik profi szinten űzik tevékenységüket és hallgatóként össze tudják egyeztetni a két területet. Velük is találkozhatnak az érdeklődők - mondta el zárásként Prof. Dr. Horváth Zita, az intézmény rektora.

A 2023/24-es tanévben több mint 11 ezren választották a Miskolci Egyetemet – olvasható az intézmény honlapján.

Bővebb információ a nyílt napokról.